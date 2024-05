ORLEN Wisła Płock i Industria Kielce zagrają o Superpuchar Polski w piłce ręcznej – Łódź ’24. Bilety już w sprzedaży

Poznaliśmy zespoły, które zmierzą się w historycznej, pierwszej edycji Superpucharu Polski w piłce ręcznej - Łódź ’24. Prawo do gry o to wyjątkowe trofeum otrzymuje Mistrz Polski oraz zdobywca ORLEN Pucharu Polski - a tego poznaliśmy we wczorajszy wieczór. 5 maja w Kaliszu ORLEN Wisła Płock po raz 3 z rzędu sięgnęła po ORLEN Puchar Polski, pokonując w finale Industrię Kielce 29:20.

Na drodze o tytuł Mistrza Polski zostały tylko dwie drużyny. ORLEN Wisła Płock i Industria Kielce, które zmierzą się ze sobą w starciu do dwóch wygranych (pierwsze spotkania odbędą się 19 i 26 maja, a ewentualny trzeci mecz 29 maja). Niezależnie od tego, kto zostanie Mistrzem Polski, już teraz możemy powiedzieć, że w meczu o Superpuchar przeciwko Nafciarzom zagra Industria. Kielczanie w przypadku triumfu w ORLEN Superlidze przystąpią do Superpucharu jako Mistrzowie Polski. Jeśli jednak w tym roku mistrzostwo pojedzie do Płocka, to gracze Industrii zagrają o Superpuchar Polski jako Wicemistrz Polski.