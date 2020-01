Orlen Wisła Płock. David Fernandez Alonso na trzy lata

Hiszpański leworęczny rozgrywający David Fernandez Alonso od nowego sezonu dołączy do zespołu Orlenu Wisły Płock. 23-letni piłkarz ręczny związał się z klubem trzyletnim kontraktem.

- David Fernandez jest pierwszym zawodnikiem, z którym podpisaliśmy kontrakt i który dołączy do nas od początku sezonu 2020/2021. Obsada prawego rozegrania była przedmiotem intensywnych dyskusji z Xavim Sabate, który sygnalizował konieczność dokonania na tej pozycji zmian - powiedział prezes SPR Orlen Wisła Płock Robert Czwartek.

To pierwszy transfer w płockim zespole przed nowym sezonem. Fernandez dołączy do drużyny 1 lipca. To leworęczny zawodnik o doskonałych warunkach fizycznych (196 cm/80 kg). Hiszpan od początku kariery reprezentuje barwy jednego z czołowych hiszpańskich klubów Abanca Ademar Leon, gdzie trenerem jest były szkoleniowiec "Nafciarzy" Manolo Cadenas. W Liga Asobal zadebiutował w 2016 roku, na hiszpańskich parkietach zdobył 175 bramek, z czego 83 w tym sezonie. Przed mistrzostwami Europy 2020 trafił do szerokiej kadry selekcjonera reprezentacji Hiszpanii Jordi Ribera. Wcześniej David był członkiem reprezentacji Hiszpanii do lat 21 oraz wywalczył tytuł mistrza świata juniorów w 2017 roku w Algierii.

Zdaniem prezesa Roberta Czwartka David jest pierwszym, ale nie ostatnim zawodnikiem, z którym klub podpisał kontrakt. "Obsada prawego rozegrania była przedmiotem intensywnych dyskusji z Xavim Sabate, który sygnalizował konieczność dokonania na tej pozycji pewnych zmian. Pierwszym krokiem było podpisanie trzyletniego kontraktu z zawodnikiem, który będzie wpisywał się w charakterystykę oczekiwaną przez trenera. Mam nadzieję, że pod okiem Xaviego David nadal będzie się dynamicznie rozwijał, z korzyścią dla naszego klubu" - stwierdził.

Zadowolony z podpisania kontraktu z młodym Hiszpanem był także dyrektor sportowy Orlen Wisły Adam Wiśniewski. - Szukaliśmy przede wszystkim graczy wszechstronnych, którzy mogą dać odpowiednią jakość zarówno w ataku, jak i w obronie. Rozmowy nie były łatwe, bo o jego podpis na kontrakcie zabiegało jeszcze kilka klubów, ale cieszymy się, że wybrał naszą ofertę. Myślę, że perspektywa współpracy z Xavim Sabate była naszym mocnym argumentem.

O powodach wybrania Płocka wypowiedział się też sam zawodnik. - Przychodzę do Wisły, aby być ważnym elementem drużyny i podnosić swoje umiejętności. Mam nadzieję na szybką adaptację, tym bardziej, że dwaj rozgrywający Wisły oraz trener są moimi rodakami. W zasadzie każdy, kogo zapytałem, miał pozytywne wspomnienia z Płocka, co z pewnością ułatwiło mi podjęcie decyzji. Rozmawiałem również z trenerem Sabate, który opowiedział mi o wielu sprawach, także jestem podekscytowany perspektywą naszej współpracy - zapewnił.