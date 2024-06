ORLEN Superliga Kobiet z rekordową frekwencją w sezonie 2023/2024

132 spotkania w ORLEN Superlidze Kobiet obejrzało w halach łącznie 96 607 kibiców, co daje średnią frekwencję na poziomie 732 osób na mecz. To nowy rekord w ORLEN Superlidze Kobiet. Piłka ręczna w kobiecym wydaniu z roku na rok rośnie w siłę, co widać po 23% wzroście frekwencji względem sezonu 2022/2023, w którym to średnio na meczu było 596 osób.