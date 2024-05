Oficjalnie! Mistrz Polski reaguje na skandal w Lidze Mistrzów. Złożył protest

Ostatnie sekundy spotkania w Magdeburgu, tablica świetlna pokazuje wynik 23:22 dla gospodarzy, ale piłka trafia w ręce Arcioma Karalioka. Gwiazda Industrii Kielce wychodzi na pozycję sam na sam z bramkarzem... i wtedy rozlega się gwizdek arbitra. Sędziowie podjęli najgorszą z możliwych decyzji, cofając grę, nie zatrzymując przy tym zegara. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa stracili przy tym szansę na doprowadzenie do wyrównania, a co za tym idzie, awans do Final Four.

