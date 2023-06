Kielczanin poszedł na całość. Liczył na czerwoną kartkę dla rywala

A właściwie rzut raz oddał, w 51. minucie. Celował do pustej bramki, został jednak sfaulowany przez Luca Steinsa, a ponieważ sędziowie przewinienie odgwizdali, do statystyk się nie liczy. Wtedy też arbitrzy z Czech zastanawiali się, czy Holendrowi dać tylko dwie minuty kary, czy może jednak czerwoną kartkę. Wybrali ten pierwszy wariant. - Myślałem jednak, że to będzie czerwona kartka. Miałem pustą bramkę, on mnie sfaulował przy rzucie, już w wyskoku - mówił Moryto. Steins wrócił na boisko, to on zmarnował w ostatniej minucie akcję na remis, zatrzymał go Andreas Wolff. - Wychodzi na to, że lepiej, że jednak nie dostał tej czerwonej kartki. Choć napsuł nam wiele krwi, cały mecz psuł - mówi skrzydłowy z Kielc.