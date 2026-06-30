Od 2:9 do 13:13. Tak Polska walczyła o ćwierćfinał MŚ. Decydowała końcówka

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

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Polskie piłkarki ręczne wiedziały, że aby znaleźć się w najlepszej ósemce na świecie, muszą ostatni mecz z Japonią po prostu wygrać. Tymczasem piąte spotkanie MŚ U-20 w Chinach zaczęło się dla Biało-Czerwonych koszmarnie, szybko straciły trzy bramki, w 13. minucie było już 2:9. Drużyna prowadzona przez Marka Jagodzińskiego zaczęła jednak pogoń, jeszcze w pierwszej połowie odrobiła większość strat, w 35. minucie wyrównała na 13:13. I wszystko wskazywało, że to jednak Polska zagra o półfinał. Ostatni kwadrans zweryfikował jednak te plany.

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Po trafieniu Zuzanny Zimnickiej Polska remisowała w drugiej połowie z Japonią. A później grała już coraz bardziej nieskuteczniescreen za Youtube/IHFmateriał zewnętrzny

Tak Polska, jak i Japonia, w pewnym sensie były objawieniem tych mistrzostw świata. Choć ten drugi zespół jest mistrzem Azji, to jednak wyszedł w pierwszej fazie turnieju z grupy, w której znalazło się aż trzech europejskich przeciwników. Wczoraj jednak Japonki przegrały 25:32 z Węgrami, Polka uległa sześcioma trafieniami Norwegii.

Przed ostatnią serią wszystkie drużyny miały po 2 punkty, kolejkę zaczynał mecz Polska - Japonia. Jego triumfator miał pewne miejsce w ćwierćfinale MŚ, w razie remisu Japonii tę szansę traciła. A Polska musiałaby czekać na rozgrywany później w Jizhong mecz Norwegia - Węgry. I liczyć, że nie padnie tam remis, premiujący właśnie tamte dwie ekipy.

Tyle że dziś nasz zespół wyszedł na parkiet zestresowany stawką tego spotkania. Bo trudno inaczej nazwać to, co wydarzyło się w pierwszym kwadransie.

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Polska zaczęła bardzo źle, Japonki już trzy pierwsze akcje zamieniły na bramki, dwie były efektem kontr. Nasz zespół kompletnie nie radził sobie z wysuniętą obroną 3-3 rywalek, gubił się. Trener Marek Jagodziński też nie reagował przerwą na żądanie, mimo ze straty rosły. Poprosił o czas dopiero w 12. minucie, przy stanie 2:8. A za chwilę było już 2:9. Japońska bramkarka Hana Osaki miała ponad 60 procent skuteczności...

Zawodniczki reprezentacji Polski w piłce ręcznej ubrane w czerwono-białe stroje z orzełkiem na piersi zebrane wokół trenera podczas przerwy w meczu.
Polskie piłkarski ręczne podczas meczu z Japoniąscreen za Youtube/IHFmateriał zewnętrzny

Po tej przerwie na żądanie Polki zmieniły jedną rzecz, za to bardzo istotną. Wycofywały bramkarkę, w ataku grały siódemką. To też zmuszało mistrzyni Azji do cofnięcia się bliżej szóstego metra. Nadal jednak brakowało dynamiki w ataku pozycyjnym, akcje były przepychane, chaotyczne. A z plusów - przewaga Japonii przestała rosnąć, dobry sygnał w bramce dała Nina Smelcerz.

A gdy nasz zespół zaliczył trzy trafienia z rzędu, o przerwę poprosił trener Japonek. W 20. minucie sytuacja wyglądała już zupełnie inaczej, mistrz Azji prowadził tylko 9:7. Wystarczyło zacieśnić środek w defensywie, bo skrzydła to zdecydowanie słabszy punkt Japonii.

Szkoda tylko samej końcówki pierwszej połowie, bo przy stanie 9:11 Polki miały kilka szans, by nawiązać kontakt. A tak, grając w osłabieniu, straciły dwie bramki (9:13). Trafienie Michaliny Machnio ustaliło wynik na 10:13. Był kiepski, ale drugi kwadrans dawał nadzieję, że Polki są w stanie całkowicie odwrócić sytuację w tej potyczce.

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Po przerwie nasz zespół miał już sposób na mistrza Azji, straty zostały szybko odrobione, w 35. minucie Zuzanna Zimnicka wyrównała z karnego na 13:13. Kluczem byłe defensywa, bo w ataku drużyna trenera Jagodzińskiego wciąż popełniała zaskakujące błędy.

Wydawało się, że sytuacja została już opanowana, a Polki spokojnie przejmą kontrolę. Tymczasem to nasz zespół dopadła taka sama niemoc w ofensywie, jak rywalki chwilę wcześniej. I na 20 minut przed końcem znów trzeba było gonić - od stanu 13:16.

Trochę dziwiło to, że nasz zespół nie potrafił korzystać z przewagi zawodniczki na linii szóstego metra, grając siódemką na sześć rywalek. Jedynie Machnio decydowała się na grę zwodem, a to stwarzało szansę na przewagę. Inna sprawa, że po obu stronach pojawiały się coraz większe nerwy. Pytanie brzmiało, kto zdoła je pierwszy opanować.

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Nasz zespół dopadła całkowita zapaść przed bramką Japonii, choć trener Jagodziński szukał różnych rozwiązań. Na kwadrans przed końcem było 14:18, za chwilę już 14:19. Niemoc Polek przerwała dopiero Oliwia Pawłowska.

Biało-Czerwone przegrały z presją, w końcówce prześcigały się w niecelnych rzutach. W 52. minucie Pawłowska dostała piłkę w kontrze za połową boiska, japońska bramkarka nie zdążyła jeszcze wrócić do pola bramkowego. Polka, zamiast rzucać do pustej bramki, zdecydowała się na wbiegnięcie w "dziewiątkę". To też była stuprocentowa okazja, ale starcie z Haną Osaki przegrała. Wtedy było 15:20.

Cud się nie zdarzył, skuteczność dalej była zastraszająca, w całym meczu osiągnęła 43 procent (18/42). I to Japonki, po zwycięstwie 22:18, zaprezentowały swój taniec radości.

Polska zagra więc o miejsca 9-12, jeśli Norwegia pokona dziś Węgry. Albo o pozycje 13-16, jeśli będzie tam remis lub zwycięstwo Węgier.

Mistrzostwa świata U-20. Grupa IV

Polska - Japonia 18:22 (10:13)

Polska: Smelcerz (6/22 - 27 proc.), Pentek (4/8 - 50 proc.), Kalbarczyk - Zimnicka 5 (3/3 z karnego), Machnio 4, Chwojnicka 2, Pawłowska 2, Schlabs 2, Mazurkiewicz 1 (1/1), Grzesista 1, Krupa 1, Szymańska, Wrzesińska, Gardian, Kępka, Trochimczyk.

Kary: 2 minuty. Rzuty karne: 4/4.

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Zużyta piłka ręczna oparta na krawędzi ławki lub bandy, w tle rozmyta bramka ozdobiona czerwono-białymi słupkami.
Piłka ręcznaDavid Inderlied / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP


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