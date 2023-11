Objawienia w reprezentacji Polski, faworyt drżał o wynik. Lijewski nie wytrzymał

Choć Marcin Lijewski przejął reprezentację Polski już ponad pół roku temu , to dwumecz z Węgrami (dziś w Segedynie, w niedzielę w Békéscsabie) był pierwszym poważnym sprawdzianem przed finałami mistrzostw Europy. Te odbędą się już za nieco ponad dwa miesiące, Polacy do trzech spotkań w Berlinie muszą być optymalnie przygotowani.

Marcin Lijewski szuka nowych rozwiązań. Kilka opcji już mu się sprawdziło

Osiem minut Polaków bez bramki? Nic się nie stało, po chwili włączyli wyższy bieg

Tu też Lijewski szukał różnych rozwiązań. Początkowo Polacy mieli kłopot z obrotowym Bence Bánhidim , później jednak lepiej pilnowali wielkoluda z Picku. W 3. minucie Biało-Czerwoni wygrywali 3:2 i się zacięli. Dobrze ten mecz zaczął Pietrasik, dwa razy pokonał Miklera z dystansu. W końcu jednak bramkarz rywali go zatrzymał, a później jeszcze Mikołaja Czaplińskiego , Pawła Paterka , Michała Daszka i Arkadiusza Morytę . Przez osiem minut Polacy nie byli w stanie zdobyć bramki, ale z wyniku 3:2 zrobiło się tylko 3:4. Kapitalnie bronił bowiem Skrzyniarz, nie pozwalał, by Węgrzy nam "odjechali".

W końcu tę niemoc przerwał Maciej Gębala i worek z bramkami się rozwiązał. A że Skrzyniarz wciąż spisywał się ponadprzeciętnie, Biało-Czerwoni uzyskali trzy bramki przewagi (7:4 po kwadransie). Gdy zaś je niemal stracili, Lijewski nie wtrzymał i poprosił o przerwę. Sam chyba nie zdawał sobie sprawy, że mikrofon jest tak blisko niego , bo nie wytrzymał i wypalił: - Albo się na coś umawiamy, albo w ch... gramy! - wołał. Po czym już spokojnie wytłumaczył, co trzeba poprawić. I spokój zachował do końca meczu.

Problemy z obrotowymi reprezentacji Węgier. Tu Polaków czeka dużo pracy

Tego prowadzenia nie udało się jednak utrzymać, Węgrzy mieli jednak większą siłę rażenia, nawet mimo kolejnych interwencji Skrzyniarza. Zdecydowanie do poprawy była gra środka defensywy (dogrania do Rosty i Banhidiego), nieskuteczność, a właściwe złe wybory Piotra Jędraszczyka, ale też złe rzuty skrzydłowych: Mikołaja Czaplińskiego i Krzysztof Komarzewskiego. Polacy mieli coraz większe problemy w ofensywie, wtedy jednak do gry włączył się Daszek. W dobrym momencie o przerwę poprosił Lijewski, a to co założył, za chwilę wzorowo jego podopieczni wykonali.