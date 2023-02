Decyzją Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, Patryk Rombel nie będzie już trenerem męskiej reprezentacji Polski. Umowa szkoleniowca wygaśnie 31 marca i nie zostanie przedłużona.

Decyzja zapadła po analizie i konsultacjach, trener musi odejść

Dziś selekcjoner spotkał się z prezesem ZPRP Henrykiem Szczepańskim oraz wiceprezesem ds. szkoleniowych Sławomirem Szmalem, omówiono wyniki i kwestię realizacji zadań postawionych przed zespołem, a te były negatywne. Polska zajęła w mundialu, choć była jego współgospodarzem, dopiero 15. miejsce, a głównym celem był awans do ćwierćfinału. Gdyby tego się nie udało, drużyna Rombla miała zająć trzecie miejsce w drugiej fazie grupowej i spróbować wywalczyć 9. lub 10. lokatę w turnieju, pozwalającą w dużym stopniu wierzyć w kwalifikację do turnieju przedolimpijskiego. To się jednak nie udało. - Po szczegółowej analizie sytuacji i konsultacjach z Zarządem ZPRP zdecydowałem, że kontrakt nie zostanie przedłużony - poinformował prezes Szczepański.

Trener Rombel nie poprowadzi już Polaków w starciach z Francuzami. Choć ma ważny kontrakt

Formalnie Patryk Rombel ma angaż do końca marca, a już 8 marca w ERGO Arenie w Trójmieście oraz trzy dni później we Francji Polacy zmierzą się z Francją w ramach kwalifikacji do mistrzostw Europy. Dwumecz z wicemistrzami świata sprzed tygodnia zapowiada się bardzo atrakcyjnie, a obie reprezentacja po spotkaniach z Łotwą i Włochami mają po cztery punkty. Kto wtedy poprowadzi biało-czerwonych, czy może to być jeszcze Patryk Rombel? - Nie - mówi stanowczo wiceprezes ZPRP Sławomir Szmal. I dodaje, że nie ma jeszcze decyzji, czy będzie to selekcjoner tymczasowy czy już docelowy.

Wiceprezes Szmal prosi o czas. Chce wyszukać najlepszych kandydatów

To bowiem Szmal proponuje kandydatów na nowego trenera kadry, a prezes Szczepański powinien wybrać tego właściwego i go zatwierdzić. Czy związek skusi się na trenera polskiego, czy jednak obcokrajowca? - To jest bardzo gorący temat i prosiłbym tu o czas. Dajmy sobie jakieś dwa, trzy tygodnie. Prawdę mówiąc, nie mam jeszcze gotowych nazwisk, najpierw muszę zapytać te osoby, czy są chętne. Jak znam sytuację, prezes będzie wysłuchiwał opinii kilku osób. Postaram się w miarę szybko sprawdzić, czy kandydaci są zainteresowani - mówi Sławomir Szmal.

Patryk Rombel prowadził reprezentację Polski w czterech turniejach mistrzowskich - biało-czerwoni ani razu nie znaleźli się w nich w pierwszej dziesiątce.

Sławomir Szmal i Magnus Wislander / ZPRP/Rafał Oleksiewicz / materiały prasowe

Patryk Rombel / Michał Stańczyk / Newspix