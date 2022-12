Reprezentant Polski czuł się "jak po nokaucie"

Nowe wieści ze szpitala. Jedną rzecz wykluczono

Pierwsze diagnozy wskazywały na wstrząśnienie mózgu, ale już po powrocie do Kielc zawodnik zaczął się gorzej czuć. We wtorek mistrzowie Polski zamieścili komunikat, że ich szczypiornista trafił do szpitala. "Stan zdrowia zawodnika zaczął się pogarszać. Zaczął odczuwać silne dolegliwości bólowe, cierpiał na niepamięć i z podejrzeniem krwawienia śródmózgowego trafił do szpitala na hospitalizację" - poinformowano. Dziś zawodnik przeszedł kolejne badania, wykonano mu tomograf mózgu. I tym razem Łomża Industria przekazała pozytywną informację. "Szymon Sićko jest po ponownym tomografie, który na ten moment pozwolił wykluczyć krwawienie śródmózgowe. Stan zawodnika jest stabilny, lecz cały czas przebywa on w szpitalu" - poinformowano.