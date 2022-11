Nowa technologia w polskiej piłce ręcznej. Testy już w tym tygodniu

Wspólnie ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce od kilku lat wprowadzamy działania w kierunku podnoszenia jakości sędziowania w PGNiG Superlidze i PGNiG Superlidze Kobiet. W tym celu uruchomiliśmy m.in. cykl szkoleń dla sędziów i delegatów, oba przy bliskiej współpracy z ekspertami Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej. Z kolei jako spółka zarządzająca rozgrywkami, mocno stawiamy na wdrażanie rozwiązań opartych o nowe technologie. Obecnie zarówno same rozwiązania VAR są bardzo różne, jak i my dysponujemy innymi możliwościami do wdrożenia takiego systemu. Wynikają one m.in. z prowadzenia transmisji "na żywo" ze wszystkich meczów. W tym sezonie chcemy dokonać szczegółowych testów i analiz, tak by w najbliższej przyszłości móc rozpocząć stosowanie technologii VAR w trakcie rozrywek

~ Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o.