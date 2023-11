Norwegia w śniegu, Polki dały koncert w hali. Zdany test przed mundialem

Islandia żadnej z tych drużyny nie przypomina, to zespół znacznie słabszy od Niemek, które mają być wkrótce kluczowym przeciwnikiem Biało-Czerwonych. Nie to jest jednak najważniejsze - jeśli Polki mają już teraz mierzyć się z najmocniejszymi na świecie, to taką okazję dostaną w niedzielę. Norwegia to potęga, główny kandydat do złota mistrzostw świata. O triumf w turnieju Post Cup będzie więc bardzo ciężko, ale ważne, by do niedzielnego starcia Polki podchodziły z czterema punktami.