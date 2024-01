No to się Lijewski doigrał... Polska zagrała kapitalnie, trener ma problem

Jeśli ostatni mecz na turnieju w Granollers miał rozwiać jeszcze jakieś wątpliwości kadrowe w głowie selekcjonera Marcina Lijewskiego, to... tylko jeszcze bardziej je zagmatwał. Polska rozgromiła bowiem Słowacją 38:20 (19:10), a były znakomity szczypiornista będzie musiał podjąć ważne decyzje choćby co do obsady bramki, środka oraz lewego rozegrania. A kandydaci nie zamierzają odpuszczać, zagrali bardzo dobrze i pewnie jeszcze bardziej... skomplikowali sytuację.