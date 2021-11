Zespół z Kielc przegrywał prawie przez cały meczy. Końcówka spotkania należała jednak do Łomży Vive, które w 58. minucie doprowadziło do remisu po 27, a potem zdołało jeszcze rzucić dwa gole.

To był siódmy mecz z rzędu wygrany przez podopiecznych Tałanta Dujszebajewa, którzy w tabeli grupy B mają 14 punktów i o pięć "oczek" wyprzedzają Barcę.



- Nie mogę to w uwierzyć, dwa razy z rzędu pokonać taki zespół, na pewno nie będę spał do trzeciej albo czwartej - mówił Andreas Wolff, bramkarz kielczan, na antenie Eurosportu.



Niemiec znowu był jednym z bohaterów, ale za jeszcze większego należy uznać Aleksa Dujshebaeva. Reprezentant Hiszpanii świetnie rozgrywał, a także był bardzo skuteczny, trafił osiem z dziewięciu rzutów.



Liga Mistrzów. Najpierw wygrali w Barcelonie, potem w Kielcach

Piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce napisali piękny rozdział polskiego sportu. Pokonali Barcę pierwszy raz w Hali Legionów, a było to już czwarte takie starcie. Poza tym wygrali z "Dumą Katalonii" drugi mecz z rzędu, bo przed sześcioma dniami zwyciężyli 32-30 w Barcelonie.



Dla Barcy to dopiero drugi taki przypadek w fazie grupowej Ligi Mistrzów, by poniosła dwie porażki z rzędu. Poprzedni miał miejsce w sezonie 2008/09. W poprzednim sezonie "Duma Katalonii" była prawdziwym hegemonem tych rozgrywek, w których nie tylko triumfowała, ale też zwyciężyła we wszystkich meczach fazy grupowej.



PSG - Łomża Vive Kielce. Gdzie oglądać?

Kolejnym rywalem Łomży Vive w bieżących rozgrywkach LM będzie inny wielki klub - PSG. Spotkanie w Paryżu 2 grudnia o 20.45. Transmisja w Eurosporcie.



Alex Dujshabaev

