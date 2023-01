Nieprawdopodobny finisz reprezentacji Polski. Wyszarpali awans na MŚ!

W szalonych okolicznościach reprezentacja Polski do lat 21 piłkarzy ręcznych wyszarpała awans na mistrzostwa świata. Polacy dokonali nie lada sztuki w ostatnich kilkudziesięciu sekundach meczu z Norwegią, mimo że grali w osłabieniu i tracili do rywali trzy bramki. Koniec końców to "Biało-Czerwoni" jadą po 20 latach walczyć o medale mistrzostw globu!