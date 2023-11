Niepokonane mistrzynie! Hit dla KGHM MKS Zagłębia Lubin.

Wtorkowe spotkanie spełniło oczekiwania kibiców, bowiem należało ono do bardzo wyrównanych! Wyjątek stanowiły pierwsze minuty meczu, gdy zawodniczki KGHM MKS Zagłębia Lubin wypracowały sobie czterobramkową przewagę. Najczęściej do bramki rywalek trafiała Karin Bujnochova. Dwie bramki autorstwa Magdy Balsam pozwoliły zmniejszyć straty, a trafienie Pauliny Masnej doprowadzić do remisu.