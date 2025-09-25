Niemiecki walec wjechał na teren Polaków. Kwadrans demolki, później wielka pogoń

Dwa tygodnie temu Industria rozbiła Kolstad, ale ważniejszy sprawdzian dla ekipy Tałanta Dujszebajewa miał miejsce tydzień temu w Lizbonie. Industria przegrała ze Sportingiem 37:41, nie pokazała za wiele w defensywie. A na dodatek czerwoną kartkę za faul zobaczył Arciom Karaliok, filar defensywy kielczan, co miało swoje następstwa. W poniedziałek do siedziby klubu przyszła informacja z EHF, że Białorusin zostaje zawieszony na jedno spotkania, w ramach dodatkowej kary. A bez niego defensywę Industrii trudno sobie wyobrazić.

Jeśli Sporting potrafi grać szybko, kontruje, ma zawodników znakomicie wyszkolonych technicznie, to Füchse dodaje tu jeszcze jeden poziom w górę. Mając Mathiasa Gidsela w składzie, najlepszego piłkarza ręcznego na świecie, mistrzowie Niemiec mogą po prostu wszystko. Nawet gdy uwaga jest skupiona na pilnowaniu Duńczyka, to on i tak rozdziela piłki na lewo i prawo. A trafiają inni.

Dokładnie tak jak goście czynili to w Hali Legionów.

Liga Mistrzów. Industria Kielce kontra Füchse Berlin. Fenomenalna postawa mistrza Niemiec, handball najwyżej światowej jakości

Defensywa Industrii bez Karalioka wyglądała słabo, ale nawet i z Białorusinem byłoby pewnie niewiele lepiej. Do gry wrócił Aleks Vlah, ale Słoweniec kiepsko wszedł w to spotkanie, później usiadł już na ławce. Nie tylko on zawodził, nie trafiał też Daniel Dujszebajew, Piotr Jarosiewicz przegrał pierwszy pojedynek z bramkarzem z rzutu karnego, Michał Olejniczak przegrał zaś w kontrze w sytuacji sam na sam.

Piotr Jarosiewicz rzuca, Dejan Milosavljev broni Piotr Polak PAP

Tym bramkarzem był Dejan Milosavljev, który, jak plotki głoszą, od kolejnego sezonu ma być graczem Industrii. Bronił niemal wszystkie rzuty z drugiej linii, a jego koledzy z defensywy uniemożliwiali kielczanom grę z obrotowymi. Jakby widzieli, co działało w ekipie Industrii tydzień temu w Lizbonie.

Przewaga Füchse zaś rosła niemal z każdą minutą - dosłownie. Goście karcili Industrię za każdy błąd, każdy przestrzelony rzut, każde nieskuteczne podanie. Kontrowali w pierwsze tempo, czasem w drugie. Nie mieli litości, a Klemen Ferlin, a później Bekir Cordalija tylko raz za razem wyciągali piłkę z siatki. Właściwie jedynie Alex Dujszebajew był w stanie skutecznie znaleźć sobie pozycję rzutową z pierwszej linii. Bo on, podobnie jak rywale, szukał akcji jeden na jednego, miał tę odpowiednią szybkość.

Po kwadransie przewaga berlińczyków wzrosła już do siedmiu trafień, było 6:13. To wtedy Tałant Dujszebajew już nie wytrzymał, poprosił o przerwę, co na tym etapie spotkania zdarza mu się rzadko. Zmienił skład, w bramce Ferlina zastąpił Cordalija, ale niewiele to zmieniło. Goście robili co chcieli - Gidsel nadal głównie asystował, z każdej pozycji trafiał Tobias Grondahl, wtórował mu reprezentant Wysp Owczych Hakub West av Teigum.

Rozwiń

W tercecie z Gidselem zdobyli przed przerwą 16 bramek, o jedną więcej niż całą Industria. W 20. minucie Industria przegrywała już 8:18, było właściwie po meczu. Dobrze, że tuż przed przerwą goście trochę spuścili z tonu, wreszcie coś zaczął odbijać Ferlin, który szybko wrócił do bramki. Inna sprawa, że Milosavljev obronił aż 10 rzutów, dwa razy więcej.

10 minut drugiej połowy i jedna druga strat odrobiona. A później znów pojawiły się problemy

Trudno było po tej pierwszej połowie znaleźć jakieś elementy, które dawałyby nadzieję na odwrócenie losów. Jeszcze przed przerwą udało się odrobić trzy bramki, ale wciąż jednak było siedem na plusie dla "Lisów".

Theo Monar i Mijailo Marsenić Piotr Polak PAP

A mimo wszystko cały czas znakomicie dopingujący Industrię jej fani dostali jakieś promyki z nadzieją na lepsze dzisiaj. Przede wszystkim za sprawą Ferlina, który doskonale wskoczył do bramki, w 10 minut podwoił swój dorobek. W 40. minucie Industria przegrywała 21:26, miała trzy akcje z rzędu, by zbliżyć się na cztery trafienia. I to się nie udało.

Wciąż brakowało wsparcia w ofensywie młodszego z braci Dujszebajewów i Vlaha, ale Słoweniec pomagał choć w obronie. Grondahl i West av Teigum przestali już trafiać, nie było tylu kontr, teraz klasę pokazywał głównie Gidsel. To jego bramki pomagały mistrzom Niemiec utrzymywać przewagę.

A Duńczyk potrafił wiązać ze dwóch obrońców Industrii, a i tak rzucał z ośmiu czy dziewięciu. Jeśli ktoś chciał zobaczyć najlepszego zawodnika na świecie, jak się porusza, jak się zachowuje, powinien pojawić się w Hali Legionów. Albo obejrzeć to spotkanie. Goście może i przeciętnie zaczęli swój sezon ligowy, przegrali dwa spotkania z Magdeburgiem i Gummersbach, ale w Lidze Mistrzów nie ma na nich mocnych.

Hassan Kaddah powstrzymywany przez Maxa Darja Piotr Polak PAP

Na osiem minut przed końcem Alex Dujszebajew trafił na 27:31, pojawiła się znów mała nadzieja. Trener Füchse Nicolej Krickau zabrał tylko jedenastu graczy z pola, to się mogło zemścić. Za moment Vlah rzucił na 28:31, trener gości zareagował więc przerwą na żądanie.

Goście wycofali bramkarza, wstawili dodatkowego zawodnika w pole. I wtedy przebudził się Grondahl, trafił. Kielczanie nie odpuszczali, walczyli, Olejniczak nawet za mocno, bo za faul na Gidselu dostał karę. O tyle istotną, że to było pierwsze wykluczenie w meczu, w 55. minucie.

Trudno kielczanom odmówić ambicji, walczyli do końca. Szkoda strat z pierwszego kwadransa, zaliczka "Lisów" okazała się za duża, by dało się ją odrobić. Skończyło się na pięciu bramkach różnicy, Industria przegrała 32:37.

Industria Kielce - Füchse Berlin 32:37 (15:22)

Industria: Ferlin (11/42 - 26 proc.), Cordalija (0/6 - 0 proc.) - A. Dujszebajew 9, Jarosiewicz 6 (4/5 z karnych), Monar 4, Olejniczak 2, Kounkoud 2, Moryto 2, Kaddah 2, Vlah 2, Sićko 1, Maqueda 1, Rogulski 1, Jędraszczyk, D. Dujszebajew, Latosiński.

Kary: 2 minuty. Rzuty karne: 4/5.

Füchse: Milosavljev (17/48 - 35 proc.), Ludwig (0/1 - 0 proc.) - Gidsel 13, Grondahl 7, Av Teigum 5, Langhoff 3, Marsenić 3, Andersson 2, Freihöfer 2 (1/1), Wiede 1, Darj 1, Arino, Günther.

Kary: 2 minuty. Rzuty karne: 1/1.

