O zakażeniach poinformował serwis "Handballwoche". Już wcześniej pozytywne wyniki testów uzyskali Julius Kuhn i Hendrik Wagner. Co ciekawe, ten drugi dołączył do drużyny dopiero w niedzielę, mając być zastępstwem dla pierwszego.



Niemcy rozbici przez koronawirusa

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka Ręczna Kobiet. Wypowiedź Joanny Drabik po meczu Polska-Czechy. Wideo INTERIA.TV

Poniedziałkowy wieczór przyniósł naszym najbliższym rywalom kolejne, przykre informacje. Pojawiło się pięć nowych przypadków zakażeń. Zawodnicy, którzy wypadli z gry to: Kai Haefner, Timo Kastening, Lukas Mertens, Luca Witzke i Andreas Wolff. Gracze zostali skierowani na izolację i rzecz jasna przeciwko "Biało-Czerwonym" nie zagrają.



Reprezentacja Polski zagra z Niemcami we wtorek o 18:00. Stawka, mimo faktu że obie drużyny mają zapewniony awans do kolejnej fazy, jest niebagatelna. Punkty zdobyte w tym spotkaniu będą się bowiem liczyć w walce o półfinał.