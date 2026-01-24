Mecz Niemcy - Norwegia kończył trzecią serię spotkań w grupie I, jeśli wliczymy do niej wyniki uzyskane w pierwszej części mistrzostw Europy i "zabrane" do drugiego etapu. A Niemcom w ten sposób zaliczył się triumf z Hiszpanią, która też przeszła do tego etapu. A odpadła sensacyjne porażka z Serbią, która omal nie pozbawiła ich marzeń o strefie medalowej.

Tyle że to dzisiejsze starcie z Norwegami miało być dla podopiecznych Alfreda Gislasona dopiero przedsmakiem tego, co może czekać ich w poniedziałek i środę. Wtedy zagrają z Danią i Francją - jedno z tych spotkań będą musieli wygrać. Patrząc na dotychczasową formę, może być jednak o to trudno. Chyba że znów świat na głowie postawi Andreas Wolff. Jak właśnie w sobotę.

Mistrzostwa Europy. Niemcy kontra Norwega na koniec dnia w Herning. Genialny mecz Andreasa Wolffa

Norwegia miała zwycięstwo i porażkę, kolejna stawiała ją już w bardzo trudnej sytuacji. Miała też Torbjørna Bergeruda z Orlenu Wisły Płock, który może w ekipie mistrza Polski nie pokazuje niczego wielkiego w Lidze Mistrzów, ale w tym turnieju jest w ścisłej elicie bramkarzy. To właśnie Norweg i Wolff otwierali listę bramkarzy z największą liczbą skutecznych interwencji w całym turnieju, pod względem procentowych obron przed nimi nieznacznie był Węgier Kristof Palasics. Dziś to się zmieniło.

Andreas Wolff w meczu z Norwegią BO AMSTRUP PAP/EPA

Niemal cała pierwsza połowa toczyła się z lekką inicjatywą Norwegii, przewaga tej drużyny w 12. minucie wynosiła już cztery bramki. Dobrze bronił Bergerud, ale na jeszcze wyższy poziom szybko wskoczył Wolff. Były bramkarz Industrii Kielce, nazywany tam po prostu "Wilkiem", ruszył zespół, w 20. minucie Franz Semper wyprowadził zespół na prowadzenie (11:10). A Wolff "zamroził" Kevina Gulliksena, broniąc jego rzut z prawego skrzydła. Ale jak! Podniósł nogę ponad głowę, wyciągnął jeszcze rękę. I tą ręką zatrzymał piłkę.

To jednak Norwegia w końcówce pierwszej połowy znów objęła prowadzenie - mimo sporej nieskuteczności Sagosena.

Pierwsze minuty po przerwie dawały jeszcze nadzieje Skandynawom na triumf - Niemcy mieli ogromne problemy w ataku. Nie grali na poziomie Francji czy Danii, ale ratował ich Wolff. Zaraz po przerwie August Pedersen podwyższył z karnego na 18:15, ten sam zawodnik trafił też po kontrze na 19:17, w 38. minucie. To wtedy Wolff błagalnie złożył ręce - on chwilę wcześniej zaliczył kolejną już obronę, koledzy ten wysiłek zmarnowali.

Thomas Solstad zatrzymywany przez Niemców BO AMSTRUP PAP/EPA

Kolejne 11 minut wszystko zmieniło. Wreszcie pojawił się u Niemców lider drużyny w ataku, był nim Marko Grgić. A Wolff dokonywał cudów w bramce. Pod koniec tej części gry pokazała się zadziwiająca statystyka - ona miał po przerwie 59 procent skuteczności w bronieniu, Bergerud - 25.

Niemcy wygrali ten fragment 9:2, odskoczyli na 26:21 (49. minuta). I nawet kolejny pięciominutowy przestój nie zabrał już im zwycięstwa.

Pokonali Norwegię 30:28, głównie dzięki Wolffowi. Na Danię i Francję to może być jednak za mało.

Mistrzostwa Europy - Grupa I

Niemcy - Norwegia 30:28 (15:17)

Niemcy: Wolff (22/50 - 44 proc.), Späth - Grgić 7, Golla 5, Zerbe 5 (2/2 z karnych), Semper 4, Lichtlein 3 (2/4), Uščins 2, Knorr 1, Dahmke 1, Mertens 1, Kohlbacher 1, Schluroff, Köster, Kiesler, Fischer.

Kary: 6 minut. Rzuty karne: 4/6.

Norwegia: Bergerud (10/32 - 31 proc.), Haug (4/9 - 44 proc.) - Sagosen 5, Pedersen 5 (3/4), Gulliksen 5, Anderson 3, Schønningsen 3, Grøndahl 2, Hovde 2, Lyse 2, Fredriksen 1, Eck Aga, Rønningen, Lien, Solstad, Blonz.

Kary: 6 minut. Rzuty karne: 3/4.

Wyniki trzeciej kolejki:

Francja - Portugalia 46:38 (28:15)

Hiszpania - Dania: 36:31 (16:14)

Niemcy - Norwegia: 30:28 (15:17)

TABELA:

1. Niemcy 3 mecze - 6 pkt - 96:90

2. Francja 3 mecze - 4 pkt - 113:104

3. Dania 3 mecze - 4 pkt - 97:91

4. Norwegia 3 mecze - 2 pkt - 97:102

5. Portugalia 3 mecze - 2 pkt - 99:107

6. Hiszpania 3 mecze - 0 pkt - 97:105

Thomas Solstad zatrzymywany przez Niemców BO AMSTRUP PAP/EPA

Artur Siódmiak: Proces tworzenia nowej reprezentacji jest skomplikowany. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport