Niemcy w opałach, Wolff się wściekł, złożył ręce. A później zgasił emocje

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W niezwykle mocnej grupie I w mistrzostwach Europy piłkarzy ręcznych tylko Niemcy po dwóch kolejkach mieli komplet punktów. A dziś mogli ten status stracić, choć Andreas Wolff, w Kielcach nazywany dawniej po prostu "Wilkiem" dwoił się i troił, grał kapitalnie. Gdy jednak jego koledzy znów popełnili błąd, a Norweg August Pedersen podwyższył na 19:17, i on nie wytrzymał. A później zaczął bronić w kosmiczny sposób. Zaliczył 22 skuteczne interwencje. I w końcówce zabrakło już... emocji.

Zawodnik w żółtym stroju, najprawdopodobniej bramkarz, wykonuje gest składania rąk, prawdopodobnie zwracając się do sędziego lub kolegów z drużyny. W lewym górnym rogu znajduje się wstawka pokazująca dynamiczną akcję z udziałem bramkarza i przeciwnika ...
Andreas Wolff najlepszym bramkarzem ME? Po meczu z Norwegią jest tego coraz bliżejscreeny za Eurosportemmateriał zewnętrzny

Mecz Niemcy - Norwegia kończył trzecią serię spotkań w grupie I, jeśli wliczymy do niej wyniki uzyskane w pierwszej części mistrzostw Europy i "zabrane" do drugiego etapu. A Niemcom w ten sposób zaliczył się triumf z Hiszpanią, która też przeszła do tego etapu. A odpadła sensacyjne porażka z Serbią, która omal nie pozbawiła ich marzeń o strefie medalowej.

Tyle że to dzisiejsze starcie z Norwegami miało być dla podopiecznych Alfreda Gislasona dopiero przedsmakiem tego, co może czekać ich w poniedziałek i środę. Wtedy zagrają z Danią i Francją - jedno z tych spotkań będą musieli wygrać. Patrząc na dotychczasową formę, może być jednak o to trudno. Chyba że znów świat na głowie postawi Andreas Wolff. Jak właśnie w sobotę.

    Mistrzostwa Europy. Niemcy kontra Norwega na koniec dnia w Herning. Genialny mecz Andreasa Wolffa

    Norwegia miała zwycięstwo i porażkę, kolejna stawiała ją już w bardzo trudnej sytuacji. Miała też Torbjørna Bergeruda z Orlenu Wisły Płock, który może w ekipie mistrza Polski nie pokazuje niczego wielkiego w Lidze Mistrzów, ale w tym turnieju jest w ścisłej elicie bramkarzy. To właśnie Norweg i Wolff otwierali listę bramkarzy z największą liczbą skutecznych interwencji w całym turnieju, pod względem procentowych obron przed nimi nieznacznie był Węgier Kristof Palasics. Dziś to się zmieniło.

    Bramkarz piłki ręcznej w żółtym stroju siedzi na parkiecie przed bramką, unosząc zaciśniętą pięść w geście triumfu, jedna noga wyciągnięta przed siebie, piłka zatrzymana przed nim.
    Andreas Wolff w meczu z NorwegiąBO AMSTRUPPAP/EPA

    Niemal cała pierwsza połowa toczyła się z lekką inicjatywą Norwegii, przewaga tej drużyny w 12. minucie wynosiła już cztery bramki. Dobrze bronił Bergerud, ale na jeszcze wyższy poziom szybko wskoczył Wolff. Były bramkarz Industrii Kielce, nazywany tam po prostu "Wilkiem", ruszył zespół, w 20. minucie Franz Semper wyprowadził zespół na prowadzenie (11:10). A Wolff "zamroził" Kevina Gulliksena, broniąc jego rzut z prawego skrzydła. Ale jak! Podniósł nogę ponad głowę, wyciągnął jeszcze rękę. I tą ręką zatrzymał piłkę.

    To jednak Norwegia w końcówce pierwszej połowy znów objęła prowadzenie - mimo sporej nieskuteczności Sagosena.

      Pierwsze minuty po przerwie dawały jeszcze nadzieje Skandynawom na triumf - Niemcy mieli ogromne problemy w ataku. Nie grali na poziomie Francji czy Danii, ale ratował ich Wolff. Zaraz po przerwie August Pedersen podwyższył z karnego na 18:15, ten sam zawodnik trafił też po kontrze na 19:17, w 38. minucie. To wtedy Wolff błagalnie złożył ręce - on chwilę wcześniej zaliczył kolejną już obronę, koledzy ten wysiłek zmarnowali.

      Dwóch zawodników w trakcie dynamicznej walki o piłkę podczas meczu piłki ręcznej, jeden z nich upada na parkiet, trzymając piłkę, drugi próbuje go zatrzymać.
      Thomas Solstad zatrzymywany przez NiemcówBO AMSTRUPPAP/EPA

      Kolejne 11 minut wszystko zmieniło. Wreszcie pojawił się u Niemców lider drużyny w ataku, był nim Marko Grgić. A Wolff dokonywał cudów w bramce. Pod koniec tej części gry pokazała się zadziwiająca statystyka - ona miał po przerwie 59 procent skuteczności w bronieniu, Bergerud - 25.

      Niemcy wygrali ten fragment 9:2, odskoczyli na 26:21 (49. minuta). I nawet kolejny pięciominutowy przestój nie zabrał już im zwycięstwa.

      Pokonali Norwegię 30:28, głównie dzięki Wolffowi. Na Danię i Francję to może być jednak za mało.

      Mistrzostwa Europy - Grupa I

      Niemcy - Norwegia 30:28 (15:17)

      Niemcy: Wolff (22/50 - 44 proc.), Späth - Grgić 7, Golla 5, Zerbe 5 (2/2 z karnych), Semper 4, Lichtlein 3 (2/4), Uščins 2, Knorr 1, Dahmke 1, Mertens 1, Kohlbacher 1, Schluroff, Köster, Kiesler, Fischer.

      Kary: 6 minut. Rzuty karne: 4/6.

      Norwegia: Bergerud (10/32 - 31 proc.), Haug (4/9 - 44 proc.) - Sagosen 5, Pedersen 5 (3/4), Gulliksen 5, Anderson 3, Schønningsen 3, Grøndahl 2, Hovde 2, Lyse 2, Fredriksen 1, Eck Aga, Rønningen, Lien, Solstad, Blonz.

      Kary: 6 minut. Rzuty karne: 3/4.

      Wyniki trzeciej kolejki:
      • Francja - Portugalia 46:38 (28:15)
      • Hiszpania - Dania: 36:31 (16:14)
      • Niemcy - Norwegia: 30:28 (15:17)

      TABELA:

      • 1. Niemcy 3 mecze - 6 pkt - 96:90
      • 2. Francja 3 mecze - 4 pkt - 113:104
      • 3. Dania 3 mecze - 4 pkt - 97:91
      • 4. Norwegia 3 mecze - 2 pkt - 97:102
      • 5. Portugalia 3 mecze - 2 pkt - 99:107
      • 6. Hiszpania 3 mecze - 0 pkt - 97:105
      Mistrzostwa Europy
      Główna runda
      24.01.2026
      20:30
      Zakończony
      Renars Uscins
      2' , 40'
      Johhanes Golla
      7' , 27' , 45' , 49' , 58'
      Lukas Mertens
      10'
      Nils Lichtlein
      13' , 18' , 24'
      Franz Semper
      14' , 16' , 16' , 20'
      Jannik Kohlbacher
      17'
      Lukas Zerbe
      19' , 25' , 34' , 41' , 54'
      Rune Dahmke
      29'
      Juri Knorr
      35'
      Marko Grgic
      38' , 44' , 46' , 48' , 49' , 56' , 57'
      Sander Sagosen
      4' , 8' , 26' , 29' , 58'
      Patrick Anderson
      6' , 16' , 22'
      Martin Hovde
      7' , 43'
      Tobias Grondahl
      9' , 30'
      Kevin Gulliksen
      11' , 12' , 19' , 23' , 60'
      Simen Lyse
      18' , 60'
      Simen Schonningsen
      27' , 27' , 50'
      August Pedersen
      32' , 38' , 42' , 51' , 56'
      Magnus Fredriksen
      52'
      Wszystko o meczu

      Dwóch zawodników w trakcie dynamicznej walki o piłkę podczas meczu piłki ręcznej, jeden z nich upada na parkiet, trzymając piłkę, drugi próbuje go zatrzymać.
      Thomas Solstad zatrzymywany przez NiemcówBO AMSTRUPPAP/EPA
