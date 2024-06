Niemcy upokorzeni w swoim domu. Nie będzie hitu w finale Ligi Mistrzów

SC Magdeburg był w stanie w ostatnich dwóch sezonach przechylić na swoją korzyść każdy zacięty finał, czy to w krajowych rozgrywkach, czy to w Lidze Mistrzów, czy to w klubowych mistrzostwach świata. Aż w końcu ta seria się skończyła, w niedzielę "Gladiatorzy" nie zagrają o obronę tytułu w najważniejszych klubowych rozgrywkach. Przegrali półfinał w Kolonii z Aalborgiem 26:28. Kończący wkrótce karierę Mikkel Hansen stanie więc przed szansą pierwszego triumfu w tych rozgrywkach, ale zadanie będzie ciężkie: trzeba pokonać Barcelonę.