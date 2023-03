- Każdy z naszego sztabu z mistrzostw świata myślał, że to pozostanie na tych samych zasadach, że Patryk Rombel będzie pierwszym trenerem, a ja jego asystentem. Dostałem propozycję, by w marcu objąć reprezentację Polski. Nie była to dla mnie łatwa decyzja. Musiałem sobie wszystko poukładać. Po namyśle postanowiłem, że podczas dwóch meczów poprowadzę kadrę, a co będzie później, to zobaczymy. Dużo czasu na decyzję nie miałem – mówi dla leszczyńskiej gazety ABC nowy selekcjoner polskiej reprezentacji piłkarzy ręcznych, Bartosz Jurecki.