Nie minął rok od największej sensacji. Francuzi wzięli rewanż na innej polskiej drużynie

Przed tygodniem mieliśmy tryptyk polsko-niemiecki, który zakończył się na remis (wygrana Górnika Zabrze z Rhein-Neckar Lowen, remis Industrii Kielce z Kiel i przegrana Orlenu Wisły Płock w Magdeburgu), teraz przyszedł czas na serial polsko-francuski. Zaczął trzeci zespół polskiej ligi w poprzednim sezonie Górnik Zabrze, a jego rywalem był trzeci zespół francuskiej ligi, czyli HBC Nantes. W środę wicemistrz Polski Orlen Wisła podejmie wicemistrza Francji Montpellier, a w czwartek tryptyk zakończy starcie mistrzów: PSG oraz Industrii.

Wielkie gwiazdy w składzie HBC Nantes, to zespół nawet na Ligę Mistrzów. Górnik jechał sprawić sensację

Realnie patrząc, najmniejsze szanse na sukces z tego grona miał tym razem właśnie Górnik. Wygrywając przed tygodniem z Lwami z Mannheim, zabrzanie stworzyli sobie szansę wyjścia z grupy do fazy pucharowej, muszą zająć w niej co najmniej trzecie miejsce. Pech polega na tym, że rywalami są trzy uznane firmy: dwie z najmocniejszej ligi świata, czyli Bundesligi, a także Nantes. To samo Nantes, które raczej przyzwyczaiło się do gry w Lidze Mistrzów.

I ma skład, który w rywalizacji na tym poziomie z pewnością dałby radę. Bo są tu dwaj zawodnicy, którzy w ostatniej chwili wypadli z kadry Francuzów na mistrzostwa Europy (Thibaut Briet i Aymeric Minne), świetny islandzki bramkarz Victor Hallgrimsson, hiszpańscy weterani Jorge Maqueda i Valero Rivera oraz ich młodszy kolega z kadry Kauldi Odriozola, czy portugalski obrońca Alexandre Cavalcanti.

Zabrzanie nie zdobyli H Areny, nie powtórzyli sukcesu Orlenu Wisły. Może uda się w rewanżu w Dąbrowie Górniczej, już za tydzień / Laurent Lairys / DPPI via AFP

Górnik graczy tej klasy nie ma, ale przecież w meczu z Rhein-Nacker też niewielu w nim widziało potencjalnego zwycięzcę.

Kiepski początek zabrzan i skuteczna pogoń. Później zaczęły się problemy

Zabrzanie nie zaczęli tego meczu dobrze, dali się rozpędzić Brietowi, a ten trafiał jak z nut. Z kontry, z drugiej linii, później nawet z koła. To po jego golu HBC w 6. minucie prowadziło już 5:2, Górnik miał spore problemy. A mimo tego zabrzanie zdołali odpowiedzieć, najlepszy w ich szeregach w tym okresie Taras Minocki niedługo później wyrównał na 7:7. Co z tego, skoro gospodarzom wystarczyły dwie minuty, by znów mieć o trzy trafienia więcej.

Podopieczni Tomasza Strząbały z każdą minutą mieli coraz większe problemy w ofensywie. Na nic zdawały się sztuczki Minockiego czy Lukasa Morkovsky'ego, nie było miejsca na dogranie do obrotowych, rzadko udawało się trafić z drugiej linii. Przy stanie 12:8 dla Nantes trener Górnika poprosił o przerwę, ale już za chwilę różnica powiększyła się do pięciu bramek.

Był jednak po 20. minucie moment, gdy wydawało się, że coś się zmieni. Wyszomirski zaliczył drugą udaną interwencję, broniąc rzut z szóstego metra Valero Rivery. Za chwilę przechwyt zaliczył Sebastian Kaczor, Taras Minocki wywalczył karnego i wysłał na dwa minuty po raz drugi Alexandre Cavalcantiego, a reprezentant Portugalii jest przecież filarem defensywy wicelidera francuskiej Starleague.

Damian Przytuła / MATEUSZ BIRECKI/NurPhoto via AFP / AFP

Mogło być 14:10, ale Dmytro Artiemienko nie wykorzystał rzutu karnego, za chwilę Damian Przytuła popełnił błąd kroków, a Jakub Szyszko dwukrotnie ze skrzydła nie trafił w bramkę. Nantes więc znów odskoczyło, mimo że samo nic wielkiego nie pokazywało

Było to o tyle bolesne, że zabrzanie oddali więcej rzutów niż ich rywale, ale aż sześć z nich było niecelnych, a osiem obronił Hallgrimsson. Nie da się wygrać na wyjeździe z tak mocnym rywalem, gdy ma się zaledwie 44 proc. skuteczności.

Dobra zmiana w bramce, reszta po staremu. Sytuację domknęła czerwona kartka dla reprezentanta Polski

Jakąś szansą dla Gónika była zmiana, bo tak jak przed tygodniem w drugiej połowie na boisko wszedł Kacper Ligarzewski. Wtedy zagrał świetnie, dziś też zaliczył trzy udane interwencje w 3,5 minuty - to tyle samo, co Wyszomirski przez 30 minut pierwszej połowy. Grał znakomicie, ale do tego poziomu nie doszli jego koledzy z pola.

Inna sprawa, że Nantes świetnie broniło, rzadko dopuszczało rywali do pozycji rzutowych. A gdy już goście próbowali, to regularnie zatrzymywał ich Hallgrimsson. Inna sprawa, że niektóre próby były naiwne, może i miałyby szansę w meczach ligowych z kiepskimi rywalami, ale nie w starciach z islandzkim bramkarzem. Cały czas więc przewaga wicelidera francuskiej ekstraklasy wynosiła od pięciu do siedmiu bramek. A naprawdę nie grali rewelacyjnego meczu, choć cały czas dostawali znakomite wsparcie od blisko sześciu tysięcy kibiców w hali H Arena.

Gdy zaś w 47. minucie, przy stanie 17:23, rzutu karnego nie wykorzystał Patryk Mauer, znów lepszy był Hallgrimsson, wszystko stało się prawie jasne. A to "prawie" zniknęło pół minuty później, gdy za dość przypadkowe uderzenie w głowę Lucasa De La Breteche czerwoną kartkę zobaczył Jakub Szyszko.

Ostatecznie Nantes wygrało 31:23, będzie też faworytem w rewanżu, za tydzień w Dąbrowie Górniczej. Zabrzan stać jednak na znacznie lepszą grę - może przed swoimi kibicami sprawią niespodziankę?

HBC Nantes - Górnik Zabrze 31:23 (17:11)

Damian Przytuła / Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce / materiały prasowe