Nie do wiary, błąd kroków dał szansę Industrii w ostatniej akcji. Co tam się działo!

To kończące pierwszą rundę fazy grupowej Ligi Mistrzów spotkanie miało kluczowe znaczenie tak dla wicemistrza Węgier, jak i wicemistrza Polski. Pick i Industria miały słabsze i lepsze momenty tej jesieni, koniec końców zdobyły w sześciu spotkaniach po sześć punktów. Wydaje się, że kielczanie lepszy układ spotkań będą mieli w rewanżach, ale dziś w pięknej hali w Segedynie mogli swoją sytuację znacznie poprawić. Nie ma co ukrywać, dwa punkty były na wagę złota.

Industria Kielce pojechała do Segedynu po trzecie z rzędu zwycięstwo na wyjeździe. Mogło znów być po horrorze, byle było

Spotkanie w Segedynie było szalone, przynajmniej jego pierwsza połowa. Przez osiem minut gospodarze tylko raz znaleźli sposób, by oszukać fenomenalną defensywę Industrii. Po tych ośmiu minutach było 4:1 dla gości, więc trener Michael Apelgren z Picku poprosił o przerwę. I tak wstrząsnął zespołem, że półtorej minuty później był już remis 4:4. Zaczęła się pasjonująca wymiana z obu stron, kto lepiej rozegra tzw. szybki środek. Nieznacznie dominowali jednak gospodarze, to oni prowadzili. Minimalnie, zwykle jedną czy dwoma bramkami.

Dużo Węgrom dało wejście n boisko Janusa Smarasona, którego odejścia do dziś żałują w Magdeburgu. Islandczyk przyspieszył grę wicemistrza Węgier, spisywał się zdecydowanie lepiej niż Lazar Kukić. Do tego stopnia, że wyżej przeciwko niemu musiał się ustawiać wkrótce Benoit Kounkoud.

Kielczanom udało się tym razem przełamać niemoc przy rzutach karnych, przyzwoicie w bramce spisywał Miłosz Wałach, a jego zmiennik Sandro Mestrić obronił nawet "siódemkę" wybitnego specjalisty od tego elementu Mario Sostaricia. Goście zdołali wyrównać na 13:13, ale pierwszą połowę przegrali 13:15. Ostatnia minuta znów zresztą była szalona, dwie akcje Industrii, jedna Picku, ale bez trafień. Za to z karą dla Boruta Mackovseka, co ułatwiło grę wicemistrzom Polski na początku drugiej części gry.

Bramka za bramkę, fantastyczne emocje w hali wicemistrza Węgier. Bramkarz Industrii w fenomenalnej formie

Ten początek drugiej połowy znów był udany dla kielczan. Zdobyli trzy bramki z rzędu, świetną interwencją popisał się Wałach - Industria objęła prowadzenie 16:15, choć przecież to rywale zaczynali. Bynajmniej nie oznaczało to niczego przełomowego, po prostu potwierdziło, że szaleństwo może trwać w tej pięknej hali do samego końca.