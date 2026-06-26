Nie będzie Barcelony w Polsce. Szampany otwarte w Płocku i Kielcach

Przez kilka lat Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych organizowana była w ten sam sposób - zasadniczo zamknięta formuła, 16 drużyn w dwóch grupach, każdy gra z każdym od września do połowy marca. A później po dwie ekipy z każdej z grup wypadają z rywalizacji, pozostałe walczą w fazie play-off o cztery miejsca w Final 4 w Kolonii.

Taki schemat był krytykowany, mimo że dostarczał emocji. Tyle że pojawiało się niewiele nowych zespołów, żadna z federacji nie mogła zgłosić więcej niż dwóch ekip, nawet mimo dominacji klubów z Bundesligi.

Zdecydowano się więc na zmiany - i powiększenie rozgrywek do 24 drużyn. W nowym formacie będzie sześć grup, w każdej po cztery ekipy. Ruszą 10 września, po sześciu kolejkach będzie już wszystko jasne, dla kogo marzenia o wyjeździe do Lanxess Areny się zakończą. Awans do kolejnego etapu wywalczą bowiem tylko po dwa najlepsze zespoły.

Przed losowaniem fazy grupowej było jasne, że dość spokojni mogą być mistrzowie Polski z Kielc. Oni znaleźli się w drugim koszyku, w trzecim i czwartym były jednak słabsze drużyny. Choć też nieobliczalne, jak FC Porto czy GOG Gudme. A strach zapanował w Płocku - klub ma olbrzymi budżet, zawalił poprzedni sezon. A tymczasem mógł już na starcie trafić na dwóch potentatów. I takie możliwości dość szybko się pojawiły - choćby w grupie A (Veszprem, Fuchse Berlin) czy C (Aalborg, PSG).

Los oszczędził jednak obu polskich przedstawicieli.

Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych. Industria Kielce i Orlen Wisła Płock poznały rywali

Najpierw dolosowano do sześciu grup zespoły z pierwszego koszyka, czyli te najmocniejsze. A później - te z drugiego. Kielczanie bardzo długo czekali na swoją przyszłość, aż okazało się, że zostaje dla nich wyłącznie grupa F. A tam był SC Magdeburg - gigant, aktualny mistrz Niemiec. Choć akurat z tą drużyną Kielczanie potrafili grać świetne mecze w przeszłości. Tyle że drużynę prowadził Tałant Dujszebajew, miał swoje sposoby na niemiecki styl gry. A teraz już na stałe zastąpił go Krzysztof Lijewski.

Szymon Sićko ANDREAS GORA/DPA via AFP AFP

Ważniejsze były dwa pozostałe koszyki: z trzeciego do grupy F trafił norweski Kolstad, z czwartego - szwajcarski zespół HC Kriens-Luzern. A to debiutant, choć mistrz Szwajcarii nieco się wzmocnił, pozyskał m.in. reprezentantów Austrii: Lukasa Herburgera czy Nikolę Bilyka.

Niemniej to jednak nie jest poziom Industrii, podobnie jak i Kolstad (sześć spotkań, sześć zwycięstw Kielczan w ostatnich sezonach w LM). To w spotkaniach z Magdeburgiem powinny decydować się losy pierwszego miejsca. A warto walczyć w nich o punkty, bo później - te z bezpośrednich potyczek dwóch najlepszych ekip - zostaną przeniesione do kolejnego etapu. Tam zaś nastąpi połączenie ekip z grup A, B i C w jedną. Oraz z D, E i F - w drugą.

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Płocczanie z kolei ominęli gigantów, też mogą świętować. Choć ich ścieżka do drugiwego etapu, co naturalne, jest trudniejsza. Zagrają z HBC Nantes, Melsungen i Wardarem Skopje, który w końcu odzyskał tytuł mistrza Macedonii Północnej od Eurofarmu Pelister. Wyjazd na Bałkany będzie ciężki, ale to w potyczkach z wicemistrzem Francji (Nantes) oraz triumfatorem Ligi Europejskiej (Melsungen) rozstrzygać się będzie sprawa dwóch pierwszych pozycji.

Liga Mistrzów 2026/27. Podział grup

Grupa A: Telekom Veszprem, Fuchse Berlin, FC Porto, Partizan Belgrad.

Grupa B: HBC Nantes, MT Melsungen, Orlen Wisła Płock , Wardar Skopje.

Grupa C: Aalborg Håndbold, PSG, HC Zagrzeb, Celje.

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Grupa D: Sporting Lizbona, Pick Segedyn, GOG Gudme, Kristianstad.

Grupa E: FC Barcelona, Montpellier Handball, Dinamo Bukareszt, SAH Aarhus.

Grupa F: SC Magdeburg, Industria Kielce, Kolstad, HC Kriens-Luzern.

Industria Kielce-Orlen Wisła Płock Tomasz Fafara materiały prasowe

Trener Magdeburga Bennet Wiegert TOM WELLER/DPA Picture-Alliance via AFP AFP





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