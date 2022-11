Niby potęga, a czekały na to... 18 lat. Wielka radość po heroicznej walce!

Dania, wielka niegdyś potęga w kobiecym szczypiorniaku, aż 18 lat czekała na to, by znów zagrać o złoto w wielkim turnieju. I w niedzielę to się właśnie stanie, bo dziś w Lublanie Dunki pokonały po pełnym fizycznych starć meczu Czarnogórę 27-23. Ich rywalem w finale będzie lepszy zespół z pary Francja - Norwegia.