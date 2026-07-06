Najlepsi spotkają najlepszych. Superpuchar Polski w piłce ręcznej - Łódź '26 już 29 sierpnia!

Ubiegłoroczna edycja pokazała, jak wielki potencjał drzemie w tym wydarzeniu. Trybuny Atlas Areny wypełniło ponad 8 tysięcy kibiców, którzy stworzyli niezapomnianą atmosferę i byli świadkami triumfów Industrii Kielce oraz KGHM Zagłębia Lubin. Emocje na parkiecie, efektowna oprawa i liczne atrakcje dla całych rodzin sprawiły, że Superpuchar Polski stał się jednym z największych wydarzeń klubowej piłki ręcznej w kraju. Organizatorzy liczą, że tegoroczna edycja ponownie przyciągnie tłumy fanów z całej Polski i pozwoli ustanowić nowy rekord frekwencji.

Industria Kielce - ORLEN Wisła Płock

Męski Superpuchar Polski po raz kolejny przyniesie kibicom najbardziej elektryzujące starcie w polskiej piłce ręcznej. Naprzeciw siebie staną Industria Kielce i ORLEN Wisła Płock - drużyny, których rywalizacja od lat wyznacza standardy krajowego szczypiorniaka. Kielczanie, aktualni mistrzowie Polski i najbardziej utytułowany klub w historii polskiej piłki ręcznej, przyjadą do Łodzi po kolejne trofeum w naszpikowanym gwiazdami składzie. W barwach Industrii kibice będą mogli zobaczyć m.in. Szymona Sićkę, Dylana Nahiego, Benoit Kounkouda, Artsema Karaleka, a także nowe twarze: serbskiego bramkarza Dejana Milosavljeva oraz rozgrywających Lukę Klaricę i Juliena Bosa. Po drugiej stronie parkietu staną Nafciarze - aktualni zdobywcy Pucharu Polski, naszpikowani gwiazdami światowego formatu. W składzie ORLEN Wisły Płock znajdują się m.in. Michał Daszek, Melvyn Richardson, Zoltán Szita i Mirko Alilović, a latem drużynę wzmocnili także Frederik Bjerre oraz Matej Havran. Wszystko to sprawia, że Atlas Arena po raz kolejny stanie się miejscem jednego z największych i najbardziej elektryzujących sportowych klasyków w Polsce.

KGHM Zagłębie Lubin - PGE MKS El-Volt Lublin

Równie wiele emocji zapowiada rywalizacja kobiet. O Superpuchar Polski zagrają dwa najbardziej utytułowane i najmocniejsze zespoły ostatnich sezonów - KGHM Zagłębie Lubin oraz PGE MKS El-Volt Lublin. Miedziowe, aktualne mistrzynie Polski, od kilku lat należą do ścisłej krajowej czołówki, regularnie sięgając po najważniejsze trofea. Po drugiej stronie stanie najbardziej utytułowany klub w historii polskiej kobiecej piłki ręcznej. Na parkiecie Atlas Areny nie zabraknie największych gwiazd ORLEN Superligi Kobiet. W barwach KGHM Zagłębia Lubin kibice będą mogli oglądać między innymi bramkarkę reprezentacji Polski Barbarę Zimę czy hiszpańskie wicemistrzynie świata z 2019 roku - Alicię Fernández Fraga i Elisabet Cesáreo. Po stronie PGE MKS El-Volt Lublin zobaczymy z kolei reprezentantki Polski Aleksandrę Rosiak i Darię Przywarę, a także hiszpańską gwiazdę Maríę Prieto O'Mullony. To będzie starcie naszpikowane reprezentantkami Polski i zawodniczkami o międzynarodowej renomie, które od lat stanowią o sile swoich klubów i reprezentacji. Wszystko wskazuje na to, że walka o pierwsze trofeum sezonu dostarczy kibicom widowiska na najwyższym poziomie.

Więcej niż dwa mecze. Strefa Kibica Superpuchar Park

Superpuchar Polski to wydarzenie znacznie wykraczające poza sportową rywalizację. Organizatorzy ponownie przygotują specjalną Strefę Kibica Superpuchar Park, która stanie się miejscem aktywności dla całych rodzin.

W programie znajdą się m.in. boiska do gry w piłkę ręczną dla najmłodszych, spotkania z gwiazdami sportu, animacje dla dzieci, konkursy z nagrodami, interaktywne atrakcje, akcje charytatywne oraz bogata oferta gastronomiczna.

Sprzedaż biletów już trwa

Bilety na Superpuchar Polski w piłce ręcznej - Łódź '26 są już dostępne w sprzedaży na platformie Eventim.pl: TUTAJ. W ramach biletu, kibice mają zapewniony wstęp na dwa spotkania - zarówno mecz zespołów kobiecych, jak i męskich oraz cały dzień wydarzeń towarzyszących.

29 sierpnia 2026 roku Atlas Arena ponownie wypełni się kibicami, emocjami i atmosferą wielkiego święta piłki ręcznej. Łódź po raz kolejny będzie miejscem, gdzie najlepsi spotkają najlepszych.

__________

Superliga Sp. z o.o. jest spółką zarządzającą najwyższą klasą rozgrywkową piłki ręcznej w Polsce - ORLEN Superligą, ORLEN Superligą Kobiet oraz Superpucharem Polski, odpowiadającą za prowadzenie rozgrywek, sprzedaż praw medialnych i scentralizowanych praw marketingowych.





Belinda Bencic - Coco Gauff. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport