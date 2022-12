Dwa lata po poważnej kontuzji przyszła druga. Równie poważna

Zaraz po przyjeździe do Kielc Thrastarson leczył poważny uraz stopy, ale była to już końcowa faza rehabilitacji. Na początku października 2020 roku Łomża Vive grała na wyjeździe z Elverum w Lidze Mistrzów i tego spotkania Islandczyk już nie dokończył. Doznał kontuzji lewego kolana, a dokładna diagnoza dała porażające wyniki: zerwane więzadło krzyżowe przednie, pęknięte łąkotki, uszkodzona chrząstka. Przerwa w grze trwała blisko rok , Thrastarson stracił też mistrzostwa świata, które odbyły się w Egipcie. Wrócił do gry po niemal roku, rozegrał bez większych urazów cały sezon, ale teraz znów wypadł na długo z gry.

Wszystko wydarzyło się w środowym spotkaniu na Węgrzech z Pickiem. W 23. minucie zbiegł z lewego rozegrania do środka, wyskoczył w górę, ale zdecydował się na kozioł i kontynuowanie akcji. Prawe kolano wygięło się do środka, zawodnik upadł na parkiet i chwycił za nogę. Kamery przeniosły się na trenera mistrzów Polski Tałanta Dujszebajewa, który skrył twarz i odwrócił od parkietu. Tak samo nie dowierzali pozostali gracze z Kielc. Jeszcze w Segedynie zawodnik przeszedł badanie, a diagnoza potwierdziła wstępne przypuszczenia .

Dwa malutkie pozytywne akcenty dla Haukura Thrastarsona

No i znów koło nosa przejdą mu mistrzostwa świata, które w styczniu odbędą się w Polsce i Szwecji. Islandczycy w fazie grupowej zmierzą się z Kristanstad z Portugalią, Węgrami i Koreą Południową. Mgłosiek widzi jednak dwa pozytywne akcenty: - Nie jest to więzadło, które miał poprzednio rekonstruowane. No i Haukur jest młody - przyznaje. Reprezentant Islandii ma dopiero 21 lat. Umowę z Łomżą ma ważną do połowy 2025 roku.