Płocczanie mieli całkiem udany początek sezonu w Lidze Mistrzów, do której wrócili po dwuletniej przerwie. W listopadzie zaczęły się jednak wielkie problemy i na dobrą sprawę trwały aż do dzisiaj. Z ośmiu spotkań "Nafciarze" przegrali aż siedem, ale ta jedna wygrana, sensacyjna z Magdeburgiem, pozwoliła im wrócić do walki o wyjście z grupy. Sytuację ułatwili im gracze PPD Zagrzeb, którzy przegrali ostatnie starcia, w tym w środę w Danii z GOG Gudme. Chorwaci nerwowo więc patrzyli na to, co wicemistrz Polski zrobi w Porto, bo wygrana Orlenu Wisły dawała tej drużynie awans na szóste miejsce i grę w 1/8 finału. Był tylko jeden mały problem - podopieczni Xaviera Sabate ani razu nie zdobyli jeszcze w tej edycji rozgrywek hali rywala.