Ekipa z Afryki uważana jest za outsidera grupy. W swoim pierwszym meczu, mimo niezłego otwarcia bardzo wysoko przegrała z reprezentacją Rosyjskiego Związku Piłki Ręcznej (40-18).

Serbki, które uporały się z Polską (25-21) były murowanym faworytem i nie zawiodły oczekiwań. Już do przerwy prowadziły różnicą dziesięciu goli (19-9), a po zmianie stron jeszcze ten zapas powiększyły.



Takie rozstrzygnięcie sprawia, że drużyna z Bałkanów jest już pewna awansu do kolejnej fazy. Jednocześnie, w ostatnim meczu Kamerun i Polska zagrają "o życie" - lepszy z tej dwójki przejdzie dalej. Nie "wyniesie" jednak do kolejnej fazy żadnych punktów, bowiem obie ekipy przegrały pierwsze starcia.



Mecz Kamerun - Polska zostanie rozegrany we wtorek, 7 grudnia. Początek o 18:00.



