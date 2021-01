​MŚ piłkarzy ręcznych. Wyniki piątkowych meczów i tabele

Piłkarze ręczni Francji pokonali Islandię 28:26 i są już bardzo blisko awansu do ćwierćfinału mistrzostw świata w Egipcie. Polacy w sobotę zagrają z Węgrami. "Myślę, że to będzie ciężki i wyrównany mecz do ostatnich minut" - uważa bramkarz Piotr Wyszomirski.

Zdjęcie Piłka ręczna /materiały promocyjne Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka ręczna. Patryk Rombel po meczu z Urugwajem: Mieliśmy problemy z koncentracją. Wideo Polsat Sport

Francuzi, sześciokrotni mistrzowie świata, po raz trzeci z rzędu musieli walczyć do końca, aby odnieść sukces. Podobnie było w meczach przeciwko Szwajcarii (25:24) i Algierii (29:26). Zwycięstwo nad Islandią daje im komfortową sytuację w grupie 3.



W grupie 4. prowadzą Egipcjanie. W piątek gospodarze mistrzostw nie dali szans Białorusinom (35:26). Tyle samo punktów mają zajmujący drugą lokatę Szwedzi, którzy w najciekawszym meczu zremisowali ze Słoweńcami 28:28.



W sobotę Polaków czeka kluczowy mecz z niepokonanymi w turnieju Węgrami. Obie drużyny, a także Hiszpania, walczą o dwa miejsca dające awans do ćwierćfinału.



"Zespół węgierski to połączenie rutyny i młodości. Grają dobrze w obronie. Bardzo pomaga im doświadczony bramkarz Roland Mikler" - ocenił Wyszomirski, który na co dzień występuje w lidze węgierskiej w drużynie Tatabanya Grundfos KC.



Węgrzy nie mogą się pochwalić dotychczas zbyt wielkimi sukcesami. Z mistrzostw świata przywieźli tylko jeden medal - srebrny, ale działo się to dawno temu - w 1986 roku. Pecha mieli podczas igrzysk olimpijskich - pięciokrotnie zajęli w nich... czwarte miejsce, po raz ostatni w Londynie w 2012 roku.



W rundzie głównej (Main round) w czterech grupach występuje po sześć ekip, z których po dwie najlepsze zagrają w 1/4 finału (27 stycznia).



Finał zaplanowano na 31 stycznia w Kairze. Mecze odbywają się bez publiczności.





Wyniki piątkowych spotkań:



grupa 3 (Madinat Sittah Uktubar)



Szwajcaria - Portugalia 29:33 (15:17)

Islandia - Francja 26:28 (14:16)

Norwegia - Algieria 36:23 (17:11)



Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Francja 4 4 0 0 110-100 8

2. Norwegia 4 3 0 1 120-104 6

3. Portugalia 4 3 0 1 112-100 6

4. Islandia 4 1 0 3 106-97 2

5. Szwajcaria 4 1 0 3 98-107 2

6. Algieria 4 0 0 4 92-130 0



grupa 4 (Kair)



Macedonia Płn. - Rosja 20:32 (9:19)

Egipt - Białoruś 35:26 (21:14)

Słowenia - Szwecja 28:28 (14:15)



1. Egipt 4 3 0 1 124-92 6

2. Szwecja 4 2 2 0 110-97 6

3. Rosja 4 2 1 1 118-105 5

4. Słowenia 4 2 1 1 113-105 5

5. Białoruś 4 0 2 2 109-122 2

6. Macedonia Płn. 4 0 0 4 80-133 0