Reprezentacja Polski zaliczyła po przylocie do Egiptu pierwszy godzinny trening w New Capital Sports Hall. To arena piątkowego meczu mistrzostw świata o g. 20:30 z Tunezją. Wszyscy członkowie naszej ekipy pomyślnie przeszli badania na obecność w organizmach koronawirusa.

Po wylądowaniu w Kairze - w środę wieczorem - czarteru z "Biało-Czerwonymi" na pokładzie organizatorzy na płycie lotniska podstawili autobus, gdzie przeprowadzono testy antygenowe. Po uzyskaniu negatywnych wyników po 15 minutach można było wyruszyć do hotelu. Nie był to koniec obowiązków związanych z reżimem sanitarnym. W ogromnym kompleksie hotelowym Almasa Capital Plaza na naszą drużynę czekały badania PCR. Wszyscy zawodnicy i sztab szkoleniowy uzyskali dziś rano negatywne wyniki.

W porannym treningu w New Capital Sports Hall wzięli udział wszyscy zawodnicy. Po powrocie do hotelu wszystkie torby i plecaki zostały prześwietlone przez ochronę i zdezynfekowane.



W piątek rano sztab szkoleniowy ogłosi szesnastkę, która zagra w meczu (g. 20:30) z Tunezją.

