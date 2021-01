​MŚ piłkarzy ręcznych. Walkower dla Niemiec w meczu z Republiką Zielonego Przylądka

Mecz mistrzostw świata piłkarzy ręcznych w Egipcie Niemcy - Republika Zielonego Przylądka został odwołany z powodu dwóch przypadków zakażenia Covid-19 w drużynie z archipelagu, która dysponuje zbyt małą liczbą graczy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka ręczna. Arkadiusz Moryto przed meczem z Turcją. Wideo Informacja prasowa

Jak ogłosiła w sobotę międzynarodowa federacja (IHF): „w związku z tym zespół Republiki Zielonego Przylądka nie ma już wystarczającej liczby zawodników". W tej sytuacji Niemcom przyznano walkower 10:0, dzięki czemu zapewnili sobie awans do głównej rundy. Spotkanie było zaplanowane na niedzielę.

Reklama

Republika Zielonego Przylądka, która skorzystała z powiększenia turnieju finałowego do 32 zespołów, przegrała w piątek z Węgrami 27:34. Do protokołu zostało wpisanych wtedy tylko 11 nazwisk. Ponieważ przypadki zakażenia koronawirusem były w jej ekipie wykryte już wcześniej, po przybyciu do Kairu ze względów bezpieczeństwa otrzymała osobne zakwaterowanie.



"Dwaj zakażeni gracze, którzy zostali odizolowani, mieli już pozytywny wynik testu na początku stycznia, ale przed samą podróżą do Egiptu uzyskali wynik negatywny” - napisała IHF.



Wyspiarska drużyna czeka teraz na przylot dodatkowych graczy do Egiptu i ma nadzieję dokończyć udział w rozgrywkach.