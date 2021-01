​MŚ piłkarzy ręcznych. W czwartek Polacy rozpoczną rywalizację o ćwierćfinał

Dzięki wygranej z Brazylią Polska z dorobkiem dwóch punktów rozpocznie rywalizację w drugiej rundzie mistrzostw świata piłkarzy ręcznych w Egipcie. W czwartek biało-czerwoni zagają z Urugwajem (g. 15.30), w sobotę z Węgrami (18), a w poniedziałek z Niemcami (20.30).

Do ćwierćfinału awansują po dwie najlepsze ekipy z czterech sześciozespołowych grup. Wszystkie mecze czołowej ósemki turnieju zaplanowano na 27 stycznia - zespoły z "polskiej" grupy zmierzą się z ekipami z grupy III, w której występują: sześciokrotny złoty medalista mundialu Francja oraz Norwegia, Szwajcaria, Portugalia, Islandia i Algieria.



Zmagania w drugiej fazie MŚ (main round - runda główna) podopieczni trenera Patryka Rombla rozpoczną od spotkania z absolutnym outsiderem tej imprezy Urugwajem, który w Egipcie rozegrał tylko dwa spotkania - oba wysoko przegrane - 14:43 z Niemcami i 18:44 z Węgrami. Awansował tylko dzięki temu, że z turnieju wycofała się zdziesiątkowana przez koronawirusa drużyna Republiki Zielonego Przylądka i w tabeli zapisano "Urusom" wygraną wskutek walkowera.



Pojedynek z Urugwajczykami będzie o tyle istotny, że biało-czerwoni powinni podreperować swój bilans bramkowy, przez który zajmują na razie czwarte miejsce w tabeli, za Niemcami, którzy także mają dwa punkty z pierwszej rundy, m.in. wskutek porażki 28:29 z Węgrami, którzy jako jedyni mają komplet punktów.



Drudzy z trzema punktami są mistrzowie Europy Hiszpanie, którzy na inaugurację zaliczyli wpadkę i tylko zremisowali z Brazylią 29:29. Potem okazali się minimalnie lepsi od biało-czerwonych (27:26).



W tej sytuacji, aby znaleźć się w ćwierćfinale trzeba koniecznie pokonać Węgrów i Niemców i liczyć na sprzyjające rozstrzygnięcia w pozostałych spotkaniach, np. bardzo przydałoby się, żeby jakiś punkt urwali tym dwóm zespołom Brazylijczycy, którzy przecież w Egipcie sprawili już jedną niespodziankę remisując z Hiszpanami.



Węgrzy nie mogą się pochwalić dotychczas zbyt wielkimi sukcesami. Z mistrzostw świata przywieźli tylko jeden medal - srebrny, ale działo się to dawno temu - w 1986 roku. Pecha mieli podczas igrzysk olimpijskich - pięciokrotnie zajęli w nich... czwarte miejsce. Działo się tak najpierw podczas turnieju w 1938 w Berlinie, a później czterokrotnie przegrywali mecz o brązowy medal - w 1980 (Moskwa), 1988 (Seul), 2004 (Ateny) i 2012 (Londyn).



Przed dwoma laty, w poprzednich MŚ, do których Polacy się nie zakwalifikowali, zajęli 10. pozycję.



Z kolei Niemców biało-czerwoni doskonale pamiętają z racji finału MŚ 2007, w którym przegrali z ówczesnymi gospodarzami turnieju 24:29, chociaż we wcześniejszej fazie turnieju górą była drużyna prowadzona wtedy przez Bogdana Wentę.



Niemcy byli też m.in. triumfatorami mistrzostw Europy w 2016 roku, których organizatorem była Polska. W sumie w dorobku mają jeden złoty, dwa srebrne i jeden brązowy (Rio de Janeiro, 2016) medale olimpijskie, z MŚ przywieźli sześć (3-2-1), a z ME - cztery (2-1-1).



Niemiecki zespół przyleciał jednak do Egiptu w mocno osłabionym składzie, gdyż w obawie przed zakażeniem koronawirusem odmówili gry w turnieju m.in. zawodnicy THW Kiel: Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek i Steffen Weinhold oraz Finn Lemke z MT Melsungen. Taką postawę mocno skrytykował m.in. bramkarz reprezentacji, obecnie zawodnik Łomży Vive Kielce Andreas Wolff.



W MŚ w Egipcie po raz pierwszy występują 32 zespoły. Z każdej z ośmiu grup do drugiej rundy awansowały po trzy drużyny. W ten sposób powstały cztery grupy po sześć ekip, z których po dwie najlepsze zagrają w ćwierćfinale.



Areną zmagań reprezentacji Polski, która dostała tzw. dziką kartę na udział w turnieju, nadal będzie New Capital Sports Hall w Wedian, około 50 km od Kairu.



Finał zaplanowano na 31 stycznia w Kairze. Mecze odbywają się bez publiczności.



Składy grup w drugiej fazie MŚ (main round - runda główna):



Grupa I: Polska, Hiszpania, Brazylia, Niemcy, Węgry, Urugwaj

Grupa II: Chorwacja, Japonia, Katar, Dania, Argentyna, Bahrajn

Grupa III: Francja, Norwegia, Szwajcaria, Portugalia, Islandia, Algieria

Grupa IV: Szwecja, Egipt, Macedonia Płn. Rosja, Słowenia, Białoruś



Tabela i terminarz grupy I (Wedian)



1. Węgry 2 2 0 0 73-46 4

2. Hiszpania 2 1 1 0 56-55 3

3. Niemcy 2 1 0 1 71-43 2

4. Polska 2 1 0 1 59-50 2

5. Brazylia 2 0 1 1 52-62 1

6. Urugwaj 2 0 0 2 32-87 0



czwartek, 21 stycznia

Urugwaj - Polska (godz. 15.30)

Węgry - Brazylia (18.00)

Hiszpania - Niemcy (20.30)



sobota, 23 stycznia

Urugwaj - Hiszpania (15.30)

Polska - Węgry (18.00)

Niemcy - Brazylia (20.30)



poniedziałek, 25 stycznia

Brazylia - Urugwaj (15.30)

Hiszpania - Węgry (18.00)

Polska - Niemcy (20.30)