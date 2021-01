Po remisie 25-25 z Egiptem, Słoweńscy szczypiorniści odpadli z mistrzostw świata. Nie zostawili jednak suchej nitki na organizatorach zarzucają im fatalnie zorganizowanie turnieju uraz… zatrucie. "Chłopaki krzyczeli z bólu, wymiotowali i czuli się, jakby zagrożone było ich życie" - napisała słoweńska federacja.

Tegoroczne mistrzostwa świata odbywają się w Egipcie. Mecz gospodarzy ze Słoweńcami decydował o tym, kto zagra w ćwierćfinale. Spotkanie zakończyło się remisem, który dawał awans ekipie z Afryki.

Drużyna z Bałkanów odpadła, ale wytoczyła najcięższe działa w stosunku do organizatorów. Słoweńska federacja wydała długie oświadczenie, gdzie opisała, jak była traktowana.

- Mieliśmy ogromne problemy zdrowotne noc przed i w dniu meczu z Egiptem. Wcześniej chorowali też Tilen Kodrin i Urh Kastelić. Dlatego absolutnie nie jesteśmy usatysfakcjonowani organizacją tegorocznych mistrzostw świata w Egipcie - powiedział Sekretarz Generalny Słoweńskiego Związku Piłki Ręcznej Goran Cvijić.

Słoweńska federacja opisuje, w jakich warunkach musiała przygotowywać się do meczu z Egiptem, który decydował o być albo nie być w turnieju.



"Aż dwunastu naszych zawodników zostało zatrutych jedzeniem na 24 godziny przed ostatnim meczem. To nie był wirus. Chłopaki krzyczeli z bólu, wymiotowali i czuli się, jakby zagrożone było ich życie. W nocy Staš Skube i Dragan Gajić zostali odesłani do Słowenii. Z kolei nasz najlepszy gracz Blaž Blagotinšek upadł w szatni i przetransportowano go do hotelu" - pisze słoweńska federacja.



"Dziewięciu zawodników, mimo złego samopoczucia, zdecydowało się pozostać w drużynie, aby walczyć w decydującym o awansie do ćwierćfinału meczu" - dodano.

To nie pierwszy przypadek, kiedy zachodzi podejrzenie otrucia sportowca. Na MŚ w piłce nożnej w 1998 roku w finale znaleźli się gospodarze - Francuzi. Grali z Brazylijczykami, którzy zarzucili "Trójkolorowym" zatrucie Ronalda. Ówczesna gwiazda "Canarinhos" co prawda zagrała w finale, ale była cieniem samego siebie.



