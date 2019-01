Broniący tytułu piłkarze ręczni Francji zremisowali w Berlinie z Niemcami 25-25 w najciekawszym wtorkowym meczu mistrzostw świata. Obie drużyny zapewniły sobie awans do drugiej rundy turnieju, który odbywa się w Niemczech i w Danii.

Gospodarze mogą odczuwać niedosyt. Prowadzili prawie całe spotkanie, a wyrównującą bramkę stracili w ostatniej sekundzie po rzucie z dystansu Timoteya N'Guessana.

W innym meczu grupy A Brazylia odniosła cenne zwycięstwo nad Rosją 25-23. Oba zespoły walczą o trzecią lokatę premiowaną awansem. "Sborna" wprawdzie pozostała na trzecim miejscu w tabeli, ale w ostatniej kolejce zmierzy się z Francją. Brazylijczycy, mający tyle samo punktów co Rosjanie, będą mieli łatwiejsze zadanie: zagrają z najsłabszą drużyną grupy - połączoną reprezentacją obu Korei.

W szeregach Brazylii ponownie wyróżnił się rozgrywający Orlenu Wisły Płock Jose Guilherme de Toledo, który zdobył pięć bramek.

W grającej w duńskim Herning grupie C prowadzą z kompletem punktów Norwegowie i Duńczycy. We wtorek obie skandynawskie drużyny nie dały szans ekipom Chile i Austrii, gwarantując sobie awans do drugiej rundy.

Tytułu bronią Francuzi, którzy przed dwoma laty w finale MŚ rozegranym w Paryżu okazali się lepsi od Norwegów 33-26. Polacy, którzy w dorobku mają jeden srebrny i trzy brązowe medale, nie zakwalifikowali się do finałowego turnieju pierwszy raz od 2005 roku.

Mecze o trzecie miejsce i o złoto zostaną rozegrane 27 stycznia w Herning, w hali Jyske Bank Boxen, która może pomieścić 15 tysięcy widzów.

Wyniki:

grupa A (Berlin)

Brazylia - Rosja 25-23 (15-10)

Serbia - Korea 31-29 (14-16)

Niemcy - Francja 25-25 (12-10)

tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Francja 4 3 1 0 115-91 7

2. Niemcy 4 2 2 0 111-87 6

3. Rosja 4 1 2 1 109-104 4

4. Brazylia 4 2 0 2 92-103 4

5. Serbia 4 1 1 2 104-115 3

6. Korea 4 0 0 4 98-129 0

grupa C (Herning)

Tunezja - Arabia Saudyjska 24-20 (12-8)

Norwegia - Chile 41-20 (21-12)

Dania - Austria 28-17 (11-8)

1. Norwegia 4 4 0 0 149-89 8

2. Dania 4 4 0 0 137-77 8

3. Tunezja 4 2 0 2 106-120 4

4. Austria 4 1 0 3 94-116 2

5. Chile 4 1 0 3 98-140 2

6. Arabia Saudyjska 4 0 0 4 85-127 0