MŚ piłkarzy ręcznych. Organizatorzy liczą na rekordową frekwencję

Organizatorzy rozpoczynających się w czwartek w Danii i Niemczech mistrzostw świata piłkarzy ręcznych spodziewają się rekordowej frekwencji. Mecze obejrzy prawdopodobnie łącznie około 800 tysięcy kibiców.

Zdjęcie Francuzi będą bronić mistrzowskiego tytułu /AFP

Dotychczasowy rekord został ustanowiony w 2007 roku, gdy turniej rozgrywany w Niemczech obejrzało 750 tysięcy widzów. Wówczas w finale gospodarze pokonali Polaków 29-24.

"Zmierzamy do rekordu frekwencji. Jestem optymistycznie nastawiony co do tego, że poprawimy wynik sprzed 12 lat" - powiedział prezes Niemieckiej Federacji Piłki Ręcznej (DHB) Andreas Michelmann.

Turniej w Danii i Niemczech potrwa od 10 do 27 stycznia. Mecze będą odbywać się w Kopenhadze, Herning, Berlinie, Hamburgu, Kolonii i Monachium.

Reprezentacja Polski nie awansowała do tegorocznej imprezy. W poprzednich mistrzostwach świata, w 2017 roku we Francji, "Biało-Czerwoni" zajęli 17. miejsce.