Gospodarze mistrzostw świata piłkarzy ręcznych - Niemcy i Duńczycy rozbili swoich rywali w pierwszych meczach turnieju. Nasi zachodni sąsiedzi pokonali Koreę 30-19, a Dania rozgromiła Chile 39-16.

Reprezentacja Polski nie wywalczyła awansu do mistrzostw po raz pierwszy od 2005 roku.



Niemcy bez problemów wywiązali się z roli faworytów i w Berlinie gładko pokonali połączoną reprezentację obu Korei. Szybko wypracowali kilkubramkową zaliczkę i choć w 16. minucie stopniała do zaledwie dwóch goli (8-6), to trzy minuty później było już 11-6. W 46. minucie przewaga Niemców wzrosła nawet do 14 goli (26-12).

W czwartkowym meczu rozegranym w Kopenhadze ekipa Chile nie miała atutów, aby przeciwstawić się Duńczykom. W 11. minucie po rzucie Sebastiana Ceballosa było 8-4 dla Danii i od tego momentu ekipa Chile nie potrafiła zdobyć gola przez 22 minuty. Gdy w końcu trafił Emil Feuchtmann, jego ekipa przegrywała już 5-22.



Medalistów poznamy 27 stycznia. Finał i mecz o trzecie miejsce w duńskim Herning. Tytułu bronią Francuzi, którzy wygrali cztery z pięciu ostatnich mistrzostw.

Grupa A (Berlin)

Niemcy - Korea 30-19 (17-10)



Grupa C (Kopenhaga)

Dania - Chile 39-16 (22-4)