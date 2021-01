MŚ piłkarzy ręcznych. Mecze jednak bez udziału publiczności

Wszystkie mecze mistrzostw świata piłkarzy ręcznych odbędą się bez udziału publiczności - poinformowali w niedzielę organizatorzy. O to wnioskowali sami zawodnicy, którzy bali się zakażenia koronawirusem. Impreza w Egipcie rozpocznie się w środę.

Trybuny miały być zapełnione jedynie w 20 procentach, ale i to nie podobało się szczypiornistom. Zawodnicy wystosowali w związku z tym pismo do władz światowej federacji (IHF) z prośbą o zamknięcie hal dla osób z zewnątrz. W niedzielę doszło do spotkania przedstawicieli IHF z władzami Egiptu, po którym została ogłoszona decyzja.

Jak informowały media, pismo zostało podpisane przez wszystkich kapitanów europejskich drużyn i skierowane zostało do prezydenta światowego związku Hassana Moustafy.

"Zależy nam na tym, by na trybunach nie zasiadali kibice. Boimy się o nasze zdrowie i możliwe zakażenie koronawirusem" - przyznał niemiecki bramkarz Johannes Bitter.

Mistrzostwa świata w Egipcie odbędą się w dniach 13-31 stycznia, z udziałem reprezentacji Polski, która dostała "dziką kartę". Zespół trenera Patryka Rombla w pierwszej rundzie MŚ zmierzy się w Kairze kolejno z Tunezją, Hiszpanią i Brazylią. Tytułu będą bronić Duńczycy.

