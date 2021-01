Mecz otwarcia mistrzostw świata piłkarzy ręcznych w 2023 roku odbędzie się w Polsce, a finał i mecz o brąz w Szwecji - poinformował Związek Piłki Ręcznej w Polsce. Prezesi obu federacji podpisali umowę dotyczącą organizacji imprezy, której termin to 11–29 stycznia.

Jak podano, dokument podpisany przez Andrzeja Kraśnickiego i Fredrika Rappa reguluje "istotne kwestie i zasady współpracy - między innymi wspólne działania i koszty ponoszone solidarnie przez federacje z Polski i Szwecji". Powołano komitet organizacyjny turnieju, a jednym z pierwszych działań jest opracowanie logotypu.

"Umowa to kolejny, istotny krok w kierunku organizacji mistrzostw świata 2023. Po intensywnej, konstruktywnej dyskusji zawarliśmy porozumienie, które określa nasze wzajemne obowiązki, działania i koszty. To ułatwia nam podejmowanie decyzji organizacyjnych. (...) Zarówno my, jak i Szwedzi mamy doświadczenie w organizacji dużych, międzynarodowych turniejów. Wierzę, że to wydarzenie będzie doskonałą promocją piłki ręcznej w Polsce" - podkreślił cytowany w komunikacie Kraśnicki.



Polska i Szwecja ustaliły, że podzielą się po połowie meczami pierwszej i drugiej fazy grupowej, a w każdym kraju odbędą się dwa mecze ćwierćfinałowe i półfinał oraz rywalizacja w jednej z grup turnieju o Puchar Prezydenta IHF. Mecz otwarcia zorganizowany zostanie w Polsce, podobnie jak faza finałowa turnieju o Puchar Prezydenta IHF. Mecze o medale oraz o miejsca 5-8 rozegrane zostaną w Szwecji.



"Decydującym kryterium w tym względzie było znalezienie obiektu o największej pojemności dla kibiców, aby wyeksponować piłkę ręczną jako jedną z najlepszych i najbardziej popularnych dyscyplin sportu na świecie, obiekt w Sztokholmie w pełni spełnia te wymagania" - zaznaczono w komunikacie.



Losowanie grup pierwszej fazy turnieju odbędzie się w czerwcu 2022 w Polsce.



Decyzja o przyznaniu Polsce i Szwecji prawa do organizacji MŚ 2023 zapadła w listopadzie 2015 roku. Będzie to druga edycja czempionatu szczypiornistów, w której wezmą udział 32 drużyny. Po raz pierwszy taki wariant zastosowano w tegorocznych zmaganiach, które ruszają w Egipcie w środę. W gronie uczestników są m.in. "Biało-Czerwoni".

