U jednego z piłkarzy ręcznych reprezentacji Polski, która przygotowuje się w Płocku do meczów eliminacyjnych mistrzostw Europy 2022 z Turcją (6 i 9 stycznia) oraz do mistrzostw świata w Egipcie (13-31 stycznia) stwierdzono zakażenie koronawirusem. Jest to zawodnik grający za granicą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka ręczna. Bartosz Jurecki dla Interii: Zatęskniłem za reprezentacją. Wideo TV Interia

Nazwiska zakażonego nie podano.

Reklama

Związek Piłki Ręcznej w Polsce poinformował, że po zakończeniu zgrupowania kadry w Jastrzębiu Zdroju i przenosinach do Płocka, przeprowadzono kolejną, zaplanowaną serię testów PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 w organizmie zawodników i sztabu szkoleniowego.

Zgodnie z procedurami zawodnicy po przyjeździe na zgrupowanie zostali poddani izolacji do momentu uzyskania negatywnego wyniku testu. Jednak w jednym przypadku, u zawodnika kadry narodowej występującego na co dzień w zagranicznym klubie, uzyskano wynik pozytywny.

Gracz ten, dzięki zastosowaniu restrykcyjnych procedur obowiązujących podczas okresu przygotowawczego kadry narodowej, nie miał kontaktu z drużyną, a uzyskanie pozytywnego wyniku testu pozostaje bez wpływu na cały zespół.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

W drużynie narodowej prowadzonej przez Patryka Rombla znalazło się sześciu graczy zagranicznych lig. Są to Kamil Syprzak, który uczestniczył wraz ze swoim klubem Paris Saint-Germain w turnieju finałowym Ligi Mistrzów w Kolonii (w meczu o trzecie miejsce ekipa francuska pokonała węgierski Telekom Veszprem 31:26), trójka zawodników niemieckiej Bundesligi - Maciej Majdziński, Maciej Gębala i Piotr Chrapkowski, a także Patryk Walczak z Vardaru Skopje oraz bramkarz Piotr Wyszomirski z węgierskiego Grundfos Tatabanya.

6 stycznia Polacy zagrają w Eskisehir pod Stambułem w pierwszym spotkaniu eliminacji ME 2022 z Turcją, a trzy dni później w Płocku (godz. 20) dojdzie do rewanżu. Stawkę w grupie uzupełniają Słoweńcy i Holendrzy.

Następnie biało-czerwonych czekają trzy dni treningów w Płocku i wylot 13 stycznia czarterem na MŚ do Egiptu, gdzie 15, 17 i 19 stycznia zagrają kolejno z Tunezją, Hiszpanią i Brazylią. W tym czasie będą mieli jeszcze kilka testów na koronawirusa, więc wszyscy rezerwowi cały czas muszą być w gotowości.

W trakcie mundialu do meczowego protokołu będzie można wpisać tradycyjnie szesnaście nazwisk. Każdy zespół będzie mógł wykorzystać w czasie imprezy pięć zmian, nie licząc przypadków zakażenia koronawirusem.

co/ krys/