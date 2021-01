Reprezentacja Hiszpanii rozgromiła Węgry 36-28 (21-14) w poniedziałkowym meczu mistrzostw świata piłkarzy ręcznych.

Stawką pojedynku było pierwsze miejsce w "polskiej" grupie 1. Za faworyta uznawana była ekipa z Półwyspu Iberyjskiego, która bardzo szybko zaznaczyła swoją przewagę i z czasem sukcesywnie ją powiększała.

Zwycięstwo oznacza, że to właśnie ona awansuje do ćwierćfinału z pierwszej pozycji. Rywale już wcześniej pewni byli miejsca w ósemce.



We wcześniejszym starciu naszej grupy Brazylia rozbiła Urugwaj 37-17. Polska zagra z Niemcami o 20:30, a stawką będzie trzecia pozycja.



Hiszpania - Węgry 36-28 (21-14)



