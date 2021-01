Mistrzowie Europy Hiszpanie wygrali z Niemcami 32-28 (16-13) w ostatnim czwartkowym meczu grupy I drugiej rundy mistrzostw świata piłkarzy ręcznych w Egipcie. Wcześniej Polska pokonała Urugwaj 30-16, a lider tabeli Węgry zwyciężyły Brazylię 29-23. "Biało-Czerwoni" zajmują trzecie miejsce.

Spotkania grupy I rozgrywane są w New Capital Sports Hall w Wedian, około 50 km od Kairu.



W pierwszej połowie Hiszpanie długo utrzymywali dwu-, trzybramkową przewagę. Złoci medaliści MŚ 2007 Niemcy nie odpuszczali i po przerwie, w 36. minucie wyrównali na 18-18, a chwilę później wyszli na prowadzenie 20-19. W tym momencie czempioni Starego Kontynentu nie wykorzystali karnego (Gomez Abello), a w odpowiedzi stracili kolejnego gola.



Od 40. minuty role się odwróciły i to Hiszpanie "gonili" wynik. Huśtawka nastrojów trwała dalej, bo w 49. min. znów zwycięzcy dwóch ostatnich ME objęli prowadzenie 28-25, a rywale w międzyczasie nie wykorzystali karnego. Tym razem jednak Hiszpanie nie dali sobie już wydrzeć wygranej, ich przewaga urosła do pięciu trafień i tych strat rywale już nie byli w stanie odrobić.



Pierwsze skrzypce w zwycieskiej ekipie grali zawodnicy Łomży Vive Kielce - skrzedłowy Angel Fernandez i rozgrywający Alex Dujshebaev, którzy zaliczyli odpowiednio sześć i pięć goli.



Do ćwierćfinału (27 stycznia) awansują po dwie najlepsze ekipy z czterech sześciozespołowych grup. Zespoły z "polskiej" grupy (grają w niej także Hiszpania i Brazylia) zmierzą się z ekipami z grupy III, w której występują: sześciokrotny złoty medalista mundialu Francja oraz Norwegia, Szwajcaria, Portugalia, Islandia i Algieria.



W MŚ w Egipcie po raz pierwszy występują 32 zespoły. Z każdej z ośmiu grup do drugiej rundy awansowały po trzy drużyny. W ten sposób powstały cztery grupy po sześć ekip, z których po dwie najlepsze zagrają w ćwierćfinale.



Finał zaplanowano na 31 stycznia w Kairze. Mecze odbywają się bez publiczności.



Hiszpania - Niemcy 32-28 (16-13)

Najwięcej bramek: dla Hiszpanii - Angel Fernandez 6, Alex Dujshebaev i Ferran Sole - po 5; dla Niemiec - Timo Kastening 7, Kai Hafner 6, Johannes Golla 4.

Wyniki czwartkowych meczów i tabele:



Grupa I (Wedian)



Urugwaj - Polska 16-30 (9-14)

Węgry - Brazylia 29-23 (16-11)

Hiszpania - Niemcy 32-28 (16-13)



Tabela



1. Węgry 3 3 0 0 102-69 6

2. Hiszpania 3 2 1 0 88-83 5

3. Polska 3 2 0 1 89-66 4

4. Niemcy 3 1 0 2 99-75 2

5. Brazylia 3 0 1 2 75-91 1

6. Urugwaj 3 0 0 3 48-117 0