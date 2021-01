Gauthier Mvumbi jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci trwających mistrzostw świata piłkarzy ręcznych. Słynący z mocno nietypowej postury zawodnik wraz z reprezentacją Demokratycznej Republiki Konga w czwartek po raz kolejny zaprezentuje się w akcji.

Urodzony w 1994 roku kołowy, który nosi przydomek "El Gigante" mieszka we Francji i reprezentuje barwy tamtejszej, czwartoligowej drużyny. Według oficjalnych informacji, ma 192 centymetry wzrostu i waży 110 kilogramów, lecz obserwując go podczas gry, trudno jest w to uwierzyć.

Mvumbi jest jednak wyróżniającą się postacią mistrzostw i czołowym graczem DRK. Udowodnił to mecz przeciwko Bahrajnowi - ostatnie starcie pierwszej fazy turnieju, w którym zdobył pięć bramek i wybrany został najlepszym graczem spotkania. W czwartek dostanie kolejną szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności.

W pierwszym meczu Pucharu Prezydenta DRK zagra z Angolą. Starcie afrykańskich drużyn ma wyraźnego faworyta - "Antylopy". Dobra gra kołowego może jednak sprawić, że ekipa Demokratycznej Republiki Konga sprawi niespodziankę, jaką ewentualne zwycięstwo z pewnością by było.



Co ciekawe, występy rosłego zawodnika zwróciły uwagę legendarnego Shaquille'a O'Neala, który zaczepił go za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Mówią, że jesteś "Shaq" piłki ręcznej. Co tam? - mówił Amerykanin w specjalnym materiale wideo.





