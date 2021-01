Reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga przegrała z Chile w meczu o 27. miejsce mistrzostw świata piłkarzy ręcznych. W spotkaniu nie wystąpiła jedna z największych gwiazd mistrzostw - Gauthier Mvumbi.

Ekipa DRK zyskała rozgłos głównie dzięki postaci Mvumbiego. "El Gigante" przykuwał uwagę niezbyt sportowymi gabarytami, ale i dobrą grą - w starciu z Bahrajnem wybrano go graczem meczu.

Jego zespół nie awansował do drugiej rundy mundialu i walczył o Puchar Prezydenta. W swojej grupie uległ Tunezji i zajął drugie miejsce, dające prawo gry o 27. miejsce w turnieju. O tę lokatę zmierzył się z Chile, ulegając ekipie z Ameryki Południowej 30-35. Mvumbi w tym meczu nie zagrał.



Mvumbi swoją grą przykuł nawet uwagę legendarnego koszykarza, Shaquille'a O'Neala, który zaczepił go za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Mówią, że jesteś "Shaq" piłki ręcznej. Co tam? - mówił Amerykanin w specjalnym materiale wideo.



