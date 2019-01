Występująca przed własną publicznością Dania oraz Chorwacja i Szwecja awansowały z kompletem punktów do drugiej rundy mistrzostw świata piłkarzy ręcznych, których współgospodarzem są także Niemcy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polacy typują faworytów MŚ piłkarzy ręcznych. Wideo TV Interia

We wtorek awans do drugiej rundy zapewnili sobie broniący tytułu Francuzi oraz Niemcy z grupy A, a z C Dania i Norwegia. Dzień później dołączyły do nich Hiszpania i Chorwacja z grupy B oraz Szwecja i Węgry z D. W czwartek, na zakończenie zmagań w pierwszej fazie mundialu, stawkę uzupełniły drużyny z trzecich miejsc: Brazylia, Islandia, Tunezja i Egipt.

Reklama

Już w pierwszym czwartkowym meczu grającej w Berlinie grupy A wyjaśniła się sprawa awansu Brazylii. Srebrni medaliści ubiegłorocznych mistrzostw Panamerykańskich, które odbyły się na Grenlandii, wygrali z połączoną reprezentacją obu Korei 35:26 i dołączyli do Francji i Niemiec, w pokonanym polu pozostawiając dwukrotnych triumfatorów MŚ (1993 i 1997) i turnieju olimpijskiego w 2000 roku w Sydney Rosjan oraz wicemistrza Europy z 2012 roku Serbię.

Pewni awansu Francuzi, w dodatku występujący ze świadomością, że rezultat tego spotkania nie będzie im wliczany do bilansu w drugiej rundzie, wygrali z Rosjanami 23:22.

W grupie B w Monachium o zajęciu trzeciego miejsca, premiowanego awansem, decydowało bezpośrednie starcie Islandii z Macedonią. Mecz zgodnie z przewidywaniami był zacięty, wynik oscylował wokół remisu i dopiero w końcówce Islandczycy uzyskali dwubramkowe prowadzenie, które utrzymali do ostatniej syreny i wygrali 24:22.

Wielu emocji dostarczył mecz niepokonanych dotychczas mistrzów Europy Hiszpanów z Chorwatami. Lepsza okazała się drużyna bałkańska 23:19.

Zdjęcie Starcie Rosjan z Francuzami / AFP

W Herning w grupie C awans do drugiej fazy przypieczętowali Tunezyjczycy, którzy odnieśli pewne zwycięstwo nad słabo spisującą się w Danii Austrią 32:27. Pojedynek dwóch zespołów, które do tej pory nie straciły punktu, czyli Danii z Norwegią, zakończył się zwycięstwem współgospodarzy turnieju 30:26.

Szybko wyjaśniła się też sytuacja w grupie D, w której przed czwartkową serią spotkań teoretycznie możliwość zajęcia trzeciego miejsca miały cztery drużyny. Jednak już w pierwszym pojedynku dnia swoją szansę wykorzystali Egipcjanie, którzy po wygranej z Angolą 33:28 pozbawili złudzeń również pozostałych rywali - wicemistrza świata z 2015 roku Katar i Argentynę.

Na koniec zmagań w Kopenhadze wicemistrzowie Europy Szwedzi po zaciętym boju pokonali Węgrów 33:30.

Tytułu bronią Francuzi, którzy przed dwoma laty w finale MŚ rozegranym w Paryżu okazali się lepsi od Norwegów 33:26. Polacy, którzy w dorobku mają jeden srebrny i trzy brązowe medale, nie zakwalifikowali się do finałowego turnieju pierwszy raz od 2005 roku.

Mecze o trzecie miejsce i o złoto zostaną rozegrane 27 stycznia w duńskim Herning, w hali Jyske Bank Boxen, która może pomieścić 15 tysięcy widzów.

Wyniki czwartkowych spotkań i tabele końcowe pierwszej rundy MŚ:

grupa A (Berlin)

Brazylia - Korea 35:26 (18:10)

Niemcy - Serbia 31:23 (16:12)

Francja - Rosja 23:22 (12:12)

tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Francja 5 4 1 0 138-112 9

2. Niemcy 5 3 2 0 142-110 8

3. Brazylia 5 3 0 2 127-129 6

-------------------------------------------

4. Rosja 5 1 2 2 131-127 4

5. Serbia 5 1 1 3 127-146 3

6. Korea 5 0 0 5 124-164 0

grupa B (Monachium)

Bahrajn - Japonia 23:22 (10:9)

Islandia - Macedonia 24:22 (11:13)

Chorwacja - Hiszpania 23:19 (13:10)

1. Chorwacja 5 5 0 0 152-115 10

2. Hiszpania 5 4 0 1 142-114 8

3. Islandia 5 3 0 2 137-124 6

------------------------------------------

4. Macedonia 5 2 0 3 131-139 4

5. Bahrajn 5 1 0 4 107-151 2

6. Japonia 5 0 0 5 121-147 0

grupa C (Herning)

Chile - Arabia Saudyjska 32:27 (21:13)

Tunezja - Austria 32:27 (18:14)

Dania - Norwegia 30:26 (17:14)

1. Dania 5 5 0 0 167-103 10

2. Norwegia 5 4 0 1 175-119 8

3. Tunezja 5 3 0 2 138-147 6

-----------------------------------------------

4. Chile 5 2 0 3 130-167 4

5. Austria 5 1 0 4 121-148 2

6. Arabia Saudyjska 5 0 0 5 112-159 0

grupa D (Kopenhaga)

Egipt - Angola 33:28 (19:12)

Katar - Argentyna 26:25 (16:13)

Szwecja - Węgry 33:30 (16:15)

1. Szwecja 5 5 0 0 151-111 10

2. Węgry 5 2 2 1 151-138 6

3. Egipt 5 2 1 2 132-133 5

-----------------------------------------------

4. Katar 5 2 0 3 125-127 4

5. Argentyna 5 1 1 3 119-130 3

6. Angola 5 1 0 4 121-160 2