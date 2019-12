MŚ piłkarek ręcznych. Wysokie zwycięstwa faworytek

Norwegia i Serbia w grupie A oraz Rosja, Szwecja i zespół gospodarzy w grupie D odniosły drugie zwycięstwa w rozgrywanych w Japonii mistrzostwach świata piłkarek ręcznych. Polki nie uczestniczą w turnieju.

Falstart zaliczyła broniąca tytułu Francja, która w sobotę w grupie B przegrała z Koreą Południową 27-29, a dzień później tylko zremisowała z Brazylią 19-19.

W MŚ 2019 drużyny zostały podzielone na cztery grupy po sześć zespołów. Po trzy najlepsze awansują do drugiej rundy grupowej, w której połączą się ekipy z grup A i B oraz C i D. Od tej fazy, aż do finału, który zaplanowano na 15 grudnia, wszystkie mecze odbędą się w Kumamoto.

Wyniki meczów 2. kolejki:

Grupa A:

Kuba - Serbia 27-46 (11-25)

Angola - Holandia 28-35 (12-17)

Słowenia - Norwegia 20-36 (12-13)

Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Norwegia 2 2 0 0 83-36 4

2. Serbia 2 2 0 0 78-52 4

3. Słowenia 2 1 0 1 52-62 2

4. Holandia 2 1 0 1 61-60 2

5. Angola 2 0 0 2 53-67 0

6. Kuba 2 0 0 2 43-93 0

Grupa D:

Argentyna - Rosja 22-35 (12-17)

Kongo - Japonia 16-28 (9-17)

Chiny - Szwecja 19-32 (7-16)

Tabela:

1. Rosja 2 2 0 0 61-33 4

2. Szwecja 2 2 0 0 58-35 4

3. Japonia 2 2 0 0 52-36 4

4. Argentyna 2 0 0 2 42-59 0

5. Kongo 2 0 0 2 32-54 0

6. Chiny 2 0 0 2 30-58 0