Dla polskich szczypiornistek był to już w praktyce "mecz o honor", bowiem jeszcze przed tym spotkaniem straciły szanse na awans do ćwierćfinału.

Słowenia - Polska. Niezły początek "Biało-czerwonych"

Po trzech minutach Polki przegrywały 0-1. Po rzucie karnym dla Polski odgwizdanym za faul na Achruk do remisu doprowadziła Roszak. To dało "Biało-czerwonym" bodziec do ataku, niebawem po kontrataku Nocuń było 4:1 dla Polek. Słowenki zaczęły jednak odrabiać straty, choć dobrze opór stawiała bramkarka polskiej kadry.

Był moment, gdy po rzucie Kobylińskiej "Biało-czerwone" prowadziły 9-5. Wkrótce jednak Słowenki doprowadziły do remisu. Ostatecznie po pierwszej połowie Słowenki prowadziły 13-12.

Na wstępie drugiej połowy Polki doprowadziły do remisu. Po rzucie karnym wykonywanym przez Górną było już 19-16 dla naszej reprezentacji. "Biało-czerwone" nie dawały się Słowenkom dogonić.

Bardzo skuteczna była tego dnia Kobylińska, która trafiła na 24-20.

Ostatecznie "Biało-czerwone" pokonały Słowenię jednym punktem, ale pokazały się z naprawdę dobrej strony.



Słowenia - Polska 26-27

