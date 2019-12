Mistrzynie olimpijskie, piłkarki ręczne Rosji wygrały z Czarnogórą 35-28, umocniły się na pozycji lidera grupy 2 w drugiej rundzie mistrzostw świata w Japonii i zapewniły sobie awans do półfinału.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezes PGE VIVE Kielce dla Interii: Awans do Final Four to nasz cel. Wideo TV Interia

W pozostałych spotkaniach Japonia uległa Hiszpanii 31-33, a Szwecja wygrała z Rumunią 34-22.

Reklama

W grupie 1 prowadzi Norwegia. Do półfinałów awansują po dwie reprezentacje z obu grup.

W czołowej "12" turnieju nie ma broniących tytułu Francuzek.

W MŚ 2019 drużyny zostały podzielone na cztery grupy po sześć zespołów. Po trzy najlepsze zakwalifikowały się do drugiej rundy grupowej, w której połączyły się ekipy z gr. A i B oraz C i D. Od tej fazy, aż do finału, który zaplanowano na 15 grudnia, wszystkie mecze odbywają się w Kumamoto.

Wyniki wtorkowych meczów:

grupa 2

Rosja - Czarnogóra 35-28 (17-16)

Japonia - Hiszpania 31-33 (13-17)

Szwecja - Rumunia 34-22 (14-9)

Tabela

1. Rosja 4 4 0 0 +34 125:91 8

2. Hiszpania 4 3 1 0 +18 119:101 7

3. Szwecja 4 2 1 1 +12 118:106 5

4. Czarnogóra 4 2 0 2 -3 111:114 4

5. Japonia 4 0 0 4 -24 106:130 0

6. Rumunia 4 0 0 4 -37 82:119 0

W środę zmierzą się: Hiszpania z Rosją, Rumunia z Japonią i Czarnogóra ze Szwecją.