MŚ piłkarek ręcznych. Pierwsze zwycięstwo Francuzek

Francuskie piłkarki ręczne odniosły pierwsze zwycięstwo w mistrzostwach świata w Japonii, gromiąc drużynę Australii 46-7. Obrończynie tytułu wciąż są jednak w trudnej sytuacji, po niepowodzeniach w pierwszych dwóch meczach. Polki nie startują.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezes PGE VIVE Kielce dla Interii: Awans do Final Four to nasz cel. Wideo TV Interia

"Trójkolorowe" rozpoczęły turniej od porażki z Koreą Południową 27-29 i remisu z Brazylią 19-19. O awans do drugiej rundy będą walczyć w środę z niepokonanymi Niemkami oraz w piątek z Dunkami.

Reklama

W MŚ 2019 drużyny zostały podzielone na cztery grupy po sześć zespołów. Po trzy najlepsze awansują do drugiej rundy grupowej, w której połączą się ekipy z grup A i B oraz C i D. Od tej fazy, aż do finału, który zaplanowano na 15 grudnia, wszystkie mecze odbędą się w Kumamoto.

Wyniki wtorkowych meczów:

grupa A (Kumamoto)

Holandia - Kuba 51-23 (22-11)

Słowenia - Angola 24-33 (12-16)

Norwegia - Serbia 28-25 (13-12)

Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Norwegia 3 3 0 0 111-61 6

2. Holandia 3 2 0 1 112-83 4

3. Serbia 3 2 0 1 103-80 4

4. Angola 3 1 0 2 86-91 2

5. Słowenia 3 1 0 2 76-95 2

6. Kuba 3 0 0 3 66-144 0

grupa B (Yamaga, Kumamoto)

Korea Płd. - Brazylia 33-27 (16-14)

Francja - Australia 46-7 (21-3)

Dania - Niemcy 25-26 (11-13)

1. Niemcy 3 3 0 0 90-57 6

2. Korea Płd. 3 2 1 0 88-80 5

3. Francja 3 1 1 1 92-55 3

4. Dania 3 1 1 1 88-64 3

5. Brazylia 3 0 1 2 70-82 1

6. Australia 3 0 0 3 27-117 0

grupa C (Yatsushiro, Kumamoto)

Hiszpania - Senegal 29-20 (14-13)

Węgry - Czarnogóra 24-25 (12-13)

Rumunia - Kazachstan 22-20 (14-11)

1. Hiszpania 3 3 0 0 89-61 6

2. Czarnogóra 3 3 0 0 84-70 6

3. Rumunia 3 2 0 1 67-75 4

4. Węgry 3 1 0 2 88-69 2

5. Senegal 3 0 0 3 69-87 0

6. Kazachstan 3 0 0 3 56-91 0

grupa D (Kumamoto)

Rosja - DR Kongo 34-13 (19-7)

Chiny - Argentyna 28-34 (13-18)

Szwecja - Japonia 34-26 (20-13)

1. Rosja 3 3 0 0 95-46 6

2. Szwecja 3 3 0 0 92-61 6

3. Japonia 3 2 0 1 78-70 4

4. Argentyna 3 1 0 2 76-87 2

5. Chiny 3 0 0 3 58-92 0

6. DR Kongo 3 0 0 3 45-88 0