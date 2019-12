MŚ piłkarek ręcznych. Pięć drużyn pewnych awansu do kolejnej fazy

Po czwartkowych meczach rozgrywanych w Japonii mistrzostw świata piłkarek ręcznych pięć drużyn zapewniło sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek: Norwegia i Holandia z grupy A oraz Rosja, Szwecja i Japonia z grupy D. Polki nie startują.

W środę awans wywalczyły ekipy Korei Południowej i Niemiec z grupy B oraz Hiszpanii i Czarnogóry z grupy C.

W MŚ 2019 drużyny zostały podzielone na cztery grupy po sześć zespołów. Po trzy najlepsze awansują do drugiej rundy grupowej, w której połączą się ekipy z grup A i B oraz C i D. Od tej fazy, aż do finału, który zaplanowano na 15 grudnia, wszystkie mecze odbędą się w Kumamoto.

Wyniki czwartkowych meczów:

grupa A (Kumamoto)

Kuba - Słowenia 26-39 (15-17)

Serbia - Holandia 23-36 (12-20)

Norwegia - Angola 30-24 (13-12)

Tabela:

M Z R P bramki pkt

1. Norwegia 4 4 0 0 141-85 8 - awans

2. Holandia 4 3 0 1 148-106 6 - awans

3. Serbia 4 2 0 2 126-116 4

4. Słowenia 4 2 0 2 115-121 4

5. Angola 4 1 0 3 110-121 2

6. Kuba 4 0 0 4 92-183 0

grupa D (Kumamoto)

DR Kongo - Chiny 25-24 (10-11)

Japonia - Rosja 23-33 (16-16)

Szwecja - Argentyna 30-23 (14-11)

1. Rosja 4 4 0 0 128-69 8 - awans

2. Szwecja 4 4 0 0 122-84 8 - awans

3. Japonia 4 2 0 2 101-103 4 - awans

4. Argentyna 4 1 0 3 99-117 2

5. DR Kongo 4 1 0 3 70-112 2

6. Chiny 4 0 0 4 82-117 0