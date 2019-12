MŚ piłkarek ręcznych. Norweżki pokonały Dunki

Piłkarki ręczne Norwegii, złote medalistki z 2015 roku i srebrne z 2017, wygrały z Danią 22:19 w niedzielnym meczu drugiej rundy mistrzostw świata w Japonii. W tej samej grupie brązowe medalistki sprzed dwóch lat Holenderki przegrały z Niemkami 23:25.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezes PGE VIVE Kielce dla Interii: Awans do Final Four to nasz cel. Wideo TV Interia

W tabeli, z zaliczeniem spotkań z pierwszej fazy turnieju, prowadzi ekipa Niemiec z pięcioma punktami, przed Holandią i Norwegią - po cztery.

Reklama

W grupie 2 z kompletem sześciu punktów prowadzą Rosjanki, które w niedzielę wygrały z Rumunkami 27:18, choć do przerwy był remis 10:10.

Po dwie reprezentacje z obu grup awansują do półfinałów.

W czołowej "12" turnieju nie ma broniących tytułu Francuzek.

W MŚ 2019 drużyny zostały podzielone na cztery grupy po sześć zespołów. Po trzy najlepsze zakwalifikowały się do drugiej rundy grupowej, w której połączyły się ekipy z gr. A i B oraz C i D. Od tej fazy, aż do finału, który zaplanowano na 15 grudnia, wszystkie mecze odbywają się w Kumamoto.

Zdjęcie Norweżki cieszą się po wygranej z Danią / AFP

Wyniki niedzielnych meczów:

grupa 1

Serbia - Korea Płd. 36:33 (21:16)

Holandia - Niemcy 23:25 (12:11)

Norwegia - Dania 22:19 (12:9)

M Z R P bramki pkt

1. Niemcy 3 2 1 0 78-75 5

2. Holandia 3 2 0 1 89-76 4

3. Norwegia 3 2 0 1 78-74 4

4. Korea Płd. 3 0 2 1 86-89 2

5. Serbia 3 1 0 2 84-97 2

6. Dania 3 0 1 2 70-74 1

grupa 2

Rumunia - Rosja 18:27 (10:10)

Czarnogóra - Japonia 30:26 (14:11)

Hiszpania - Szwecja 28:28 (14:8)

1. Rosja 3 3 0 0 90-63 6

2. Hiszpania 3 2 1 0 86-70 5

3. Czarnogóra 3 2 0 1 83-79 4

4. Szwecja 3 1 1 1 84-84 3

5. Japonia 3 0 0 3 75-97 0